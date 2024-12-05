KERRY KING почтил память Пола Ди'Анно и высказался о позднем IRON MAIDEN

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США
11 июн 2024 :
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Видео с выступления KERRY KING
10 июн 2024 :
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KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится»
6 июн 2024 :
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KERRY KING отметил 60-летие на сцене
5 июн 2024 :
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KERRY KING: «Религия — это фарс!»
2 июн 2024 :
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KERRY KING: «С Gary мы по-прежнему близки»
29 май 2024 :
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KERRY KING хочет исполнять каверы MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN и METALLICA на своих концертах
28 май 2024 :
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KERRY KING: «Люблю я огняшку!»
27 май 2024 :
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KERRY KING: «Херни я не несу!»
23 май 2024 :
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KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола»
22 май 2024 :
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KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул»
21 май 2024 :
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PHIL DEMMEL заверил, что KERRY KING «не му*ак, а хороший парень»
19 май 2024 :
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KERRY KING о том, почему он не стал работать с вокалистом PANTERA
17 май 2024 :
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Новое видео KERRY KING
15 май 2024 :
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KERRY KING: «Схуднул малёха!»
14 май 2024 :
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KERRY KING: «Сейчас я могу двигаться вперёд и показать всем, на что мы способны»
13 май 2024 :
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KERRY KING готов к работе над новым материалом
10 май 2024 :
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SCOTT IAN: «Зря я поверил KERRY KING насчет SLAYER»
9 май 2024 :
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KERRY KING: «Если 95 процентов фанатов SLAYER будут довольны тем, что я делаю, значит, день прожит не зря»
8 май 2024 :
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Первый концерт KERRY KING
7 май 2024 :
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KERRY KING: «Реюнион SLAYER не повлечет за собой запись альбомов»
6 май 2024 :
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Гитарист KERRY KING: «Не один Джефф писал всё в SLAYER»
2 май 2024 :
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KERRY KING: «Начать оказалось труднее, чем я предполагал»
12 апр 2024 :
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Новое видео KERRY KING
18 мар 2024 :
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Вокалист группы KERRY KING об альбоме: «Он превзойдёт все ожидания слушателей»
14 мар 2024 :
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PHIL DEMMEL о возвращении SLAYER
13 мар 2024 :
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MARK OSEGUEDA о том, как оказался в группе KERRY KING
11 мар 2024 :
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KIRK HAMMETT похвалил соло PHIL'a DEMMEL'a в сольном проекте KERRY KING'a
11 фев 2024 :
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PHIL DEMMEL: «О сотрудничестве с KERRY KING я молчал больше четырех лет»
7 фев 2024 :
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Официальное фото нового состава KERRY KING
7 фев 2024 :
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KERRY KING: «DAVE LOMBARDO для меня мёртв»
6 фев 2024 :
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Первое фото новой группы KERRY KING
6 фев 2024 :
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KERRY KING: «Разногласия привели к развалу SLAYER»
5 фев 2024 :
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MARK OSEGUEDA о работе в KERRY KING
5 фев 2024 :
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Новая песня KERRY KING
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KERRY KING почтил память Пола Ди'Анно и высказался о позднем IRON MAIDEN
KERRY KING в рамках выступления третьего декабря в Сиднее и четвертого декабря в Мельбурне исполнил кавер-версию композиции IRON MAIDEN "Killers" в память о Поле Ди'Анно.
А в одном из недавних интервью King ответил на вопрос, слышал ли он недавний сольный альбом Bruce Dickinson'a "The Mandrake Project":
"Нет, не слышал, но у меня есть товарищ, который сказал, что этот диск намного лучше, чем последний альбом самих MAIDEN. Меня бы такой расклад совсем не удивил. Ничего не имею против IRON MAIDEN, но их песни стали настолько длинными, что я даже не тружусь их включать. Моей концентрации внимания уже не хватит".
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