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KERRY KING почтил память Пола Ди'Анно и высказался о позднем IRON MAIDEN



KERRY KING в рамках выступления третьего декабря в Сиднее и четвертого декабря в Мельбурне исполнил кавер-версию композиции IRON MAIDEN "Killers" в память о Поле Ди'Анно.



А в одном из недавних интервью King ответил на вопрос, слышал ли он недавний сольный альбом Bruce Dickinson'a "The Mandrake Project":



"Нет, не слышал, но у меня есть товарищ, который сказал, что этот диск намного лучше, чем последний альбом самих MAIDEN. Меня бы такой расклад совсем не удивил. Ничего не имею против IRON MAIDEN, но их песни стали настолько длинными, что я даже не тружусь их включать. Моей концентрации внимания уже не хватит".







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