Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 53
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 47
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 32
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 31
*Новое видео DREAM THEATER 29
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 23
*Лидер NIGHTWISH: «Мои герои — композиторы музыки для фильмов... 21
*Новое видео AVANTASIA 16
*Барабанщика SLIPKNOT назвали лучшим 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 53
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 47
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 32
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 31
*Новое видео DREAM THEATER 29
[= ||| все новости группы



*

Kerry King

*



5 дек 2024 : 		 KERRY KING почтил память Пола Ди'Анно и высказался о позднем IRON MAIDEN

8 ноя 2024 : 		 KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу»

15 окт 2024 : 		 KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля

2 окт 2024 : 		 Новое видео KERRY KING

17 сен 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

4 сен 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

2 сен 2024 : 		 KERRY KING не против новых концертов SLAYER

22 авг 2024 : 		 MARK OSEGUEDA о работе в KERRY KING

17 авг 2024 : 		 KERRY KING: «Люди — это тараканы!»

15 авг 2024 : 		 KERRY KING готов выпустить демки со своим вокалом

14 авг 2024 : 		 Гитарист KERRY KING не за ИИ

12 авг 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

6 авг 2024 : 		 KERRY KING: «PHILIP ANSELMO — не мой перец»

31 июл 2024 : 		 MARK OSEGUEDA: «Называть KERRY KING супергруппой неправильно»

26 июл 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

23 июл 2024 : 		 KERRY KING прогрел LAMB OF GOD и MASTODON

22 июл 2024 : 		 MARK MORTON уважает KERRY KING

21 июл 2024 : 		 PAUL BOSTAPH о работе с KERRY KING

14 июл 2024 : 		 KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS

11 июл 2024 : 		 PHIL DEMMEL: «KERRY KING просто неправильно понят!»

8 июл 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

4 июл 2024 : 		 KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока ничего не сделал»

26 июн 2024 : 		 KERRY KING: «Религия — это ложь!»

21 июн 2024 : 		 Видео полного выступления KERRY KING

20 июн 2024 : 		 KERRY KING о первом альбоме

17 июн 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING
Показать далее
| - |

|||| сегодня

KERRY KING почтил память Пола Ди'Анно и высказался о позднем IRON MAIDEN



zoom
KERRY KING в рамках выступления третьего декабря в Сиднее и четвертого декабря в Мельбурне исполнил кавер-версию композиции IRON MAIDEN "Killers" в память о Поле Ди'Анно.

А в одном из недавних интервью King ответил на вопрос, слышал ли он недавний сольный альбом Bruce Dickinson'a "The Mandrake Project":

"Нет, не слышал, но у меня есть товарищ, который сказал, что этот диск намного лучше, чем последний альбом самих MAIDEN. Меня бы такой расклад совсем не удивил. Ничего не имею против IRON MAIDEN, но их песни стали настолько длинными, что я даже не тружусь их включать. Моей концентрации внимания уже не хватит".




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 дек 2024
gravitgroove
сыграно с любовью. Кажется, Maiden сейчас хорошо так не сыграют эту песню. Только бочка надоела клацать.
Like!1
5 дек 2024
rassol
А хорошо он чугунных целок припечатал. Вот прямо согласен я с Лысым на все сто.
Like!1

просмотров: 363

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом