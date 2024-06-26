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KERRY KING: «Религия — это ложь!»



KERRY KING выпустил второе видео из серии интервью, посвящённых его недавно вышедшему дебютному сольному альбому "From Hell I Rise".



На вопрос о темах, затронутых в текстах "From Hell I Rise", он сказал:



«Как и во всём, что я писал в прошлом, я намерен критиковать религию, политику, я буду писать песни о войне. И я не думаю, что слишком далеко отошёл от всего этого. Правда, я люблю тексты в стиле жутких фильмов ужасов. Мне нравится думать о них как о мини-сценариях, и если я опишу всё как следует, вы сможете себе это представить. И вам даже не нужно смотреть видео, вы сами можете вообразить то, что я описываю».



Он также поведал о своём презрении к религии:



«Религия ничуть не изменилась. Я думаю, что это самая большая многовековая ложь для человечества... Я живу уже несколько десятилетий, но религия была с самого начала. Её легко высмеивать. Очень легко найти в ней изъяны. Можно посмотреть новости и увидеть священников, которые ведут себя неподобающим образом с молодыми женщинами и мальчиками. За этим далеко ходить не надо. И это те люди, последователями которых вы являетесь».







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