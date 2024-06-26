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Kerry King

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26 июн 2024 : 		 KERRY KING: «Религия — это ложь!»

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20 июн 2024 : 		 KERRY KING о первом альбоме

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KERRY KING: «Религия — это ложь!»



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KERRY KING выпустил второе видео из серии интервью, посвящённых его недавно вышедшему дебютному сольному альбому "From Hell I Rise".

На вопрос о темах, затронутых в текстах "From Hell I Rise", он сказал:

«Как и во всём, что я писал в прошлом, я намерен критиковать религию, политику, я буду писать песни о войне. И я не думаю, что слишком далеко отошёл от всего этого. Правда, я люблю тексты в стиле жутких фильмов ужасов. Мне нравится думать о них как о мини-сценариях, и если я опишу всё как следует, вы сможете себе это представить. И вам даже не нужно смотреть видео, вы сами можете вообразить то, что я описываю».

Он также поведал о своём презрении к религии:

«Религия ничуть не изменилась. Я думаю, что это самая большая многовековая ложь для человечества... Я живу уже несколько десятилетий, но религия была с самого начала. Её легко высмеивать. Очень легко найти в ней изъяны. Можно посмотреть новости и увидеть священников, которые ведут себя неподобающим образом с молодыми женщинами и мальчиками. За этим далеко ходить не надо. И это те люди, последователями которых вы являетесь».




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26 июн 2024
Corpsegrinder04
"Религия ничуть не изменилась."
Да и люди собственно тоже. При чём тут религия и священники, которые ведут себя неподобающе?
Я насколько помню в новом завете не написано, чтобы священники себя так вели. Пусть Кинг покажет там пункт, где священник должен насиловать женщин, детей и люди должны этому следовать.
Это у католиков только, папа римский является таким собственно паханом, наместником божьим на земле, которого Бог назначил, и который якобы является его ретранслятором на земле. Во всём остальном священники такие же люди с такими же правами, и среди них попадаются такие вот черти, про которых Кинг говорит. Ну так они везде есть и среди музыкантов в том числе. Давайте по логике Кинга будем музыку презирать. Там же есть уебаны типа Логана или О Брайна. Будем так же рассуждать.
А Кинг вообще задумывался когда-нибудь , что он живёт собственно по заветам не укради, не убей итд итп которые его предкам религия собственно принесла. А то бы жил до сих пор око за око, зуб за зуб , давно бы уже башку ему прострелили за такие рассуждения и все дела.
Я себя человеком конечно религиозным назвать не могу, но вот на вопрос Почему ? (человек существует , земля крутится итд)- наука отвечает. А вот на вопрос Зачем ? Я ответов кроме как в религии пока больше нигде не встречал. Может Кинг хоть объяснит по уму ))
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26 июн 2024
rassol
https://darkside.ru/news/164302/
А какая разница, в принципе?

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