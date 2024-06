сегодня



Видео полного выступления KERRY KING



Видео полного выступления KERRY KING, которое состоялось 18 июня в Electric Ballroom, London, United Kingdom, доступно для просмотра ниже:



01. Where I Reign

02. Trophies Of The Tyrant

03. Toxic

04. Repentless (SLAYER song)

05. Two Fists

06. Tension

07. Everything I Hate About You

08. Idle Hands

09. Chemical Warfare (SLAYER song)

10. At Dawn They Sleep (SLAYER song)

11. Rage

12. Hate Worldwide (SLAYER song)

13. Residue

14. Disciple (SLAYER song)

15. Crucifixation

16. Shrapnel

17. Raining Blood / Black Magic (SLAYER song)

18. From Hell I Rise







