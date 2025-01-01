сегодня



KERRY KING: «Не хочу я книжку писать!»



KERRY KING в интервью WMMR ответил на вопрос о том, интересно ли ему написать автобиографию:



«Я так не думаю. И я знаю, что люди будут обращаться ко мне, потому что я являюсь голосом [моей сольной] группы и голосом SLAYER на протяжении большей части 20-30 лет. По мере того, как это продолжалось, мне стали давать все больше интервью. И я не тяну время — я говорю все как есть в интервью, на радио, в журналах и так далее. Так что, кроме реальной грязи, писать не о чем. И я никогда не собираюсь подставлять свою группу под раздачу».







+2 -0



просмотров: 181

