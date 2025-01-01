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*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 83
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 78
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 76
*Обновленное видео HELLOWEEN 56
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 36
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Kerry King

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26 фев 2025 : 		 KERRY KING: «Не хочу я книжку писать!»

21 фев 2025 : 		 KERRY KING хочет альбом в 2026

10 фев 2025 : 		 Видео с выступления KERRY KING

27 янв 2025 : 		 Видео с выступления KERRY KING

17 янв 2025 : 		 KERRY KING открыл американский тур

15 янв 2025 : 		 KERRY KING записал тему для DAMIAN PRIEST

13 янв 2025 : 		 KERRY KING с радостью играет где угодно

12 янв 2025 : 		 KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, BLACK SABBATH, AC/DC и METALLICA

11 янв 2025 : 		 KERRY KING: «DAVE MUSTAINE обязательно что-то ляпнет»

5 янв 2025 : 		 KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов

24 дек 2024 : 		 MARK OSEGUEDA о работе с KERRY KING

23 дек 2024 : 		 KERRY KING: «Такого б...а как в мИтоле нет нигде!»

20 дек 2024 : 		 KERRY KING выбрал лучший альбом BLACK SABBATH

18 дек 2024 : 		 Зачем KERRY KING стали играть IRON MAIDEN

10 дек 2024 : 		 KERRY KING опять сыграл IRON MAIDEN

9 дек 2024 : 		 KERRY KING о выступлениях сольно

5 дек 2024 : 		 KERRY KING почтил память Пола Ди'Анно и высказался о позднем IRON MAIDEN

8 ноя 2024 : 		 KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу»

15 окт 2024 : 		 KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля

2 окт 2024 : 		 Новое видео KERRY KING

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4 сен 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

2 сен 2024 : 		 KERRY KING не против новых концертов SLAYER

22 авг 2024 : 		 MARK OSEGUEDA о работе в KERRY KING

17 авг 2024 : 		 KERRY KING: «Люди — это тараканы!»

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|||| сегодня

KERRY KING: «Не хочу я книжку писать!»



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KERRY KING в интервью WMMR ответил на вопрос о том, интересно ли ему написать автобиографию:

«Я так не думаю. И я знаю, что люди будут обращаться ко мне, потому что я являюсь голосом [моей сольной] группы и голосом SLAYER на протяжении большей части 20-30 лет. По мере того, как это продолжалось, мне стали давать все больше интервью. И я не тяну время — я говорю все как есть в интервью, на радио, в журналах и так далее. Так что, кроме реальной грязи, писать не о чем. И я никогда не собираюсь подставлять свою группу под раздачу».




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