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*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
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Kerry King

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Видео с выступления KERRY KING



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Видео с выступления KERRY KING, которое состоялось пятого февраля в Theatre Of The Living Arts, Philadelphia, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже:

01. Where I Reign
02. Rage
03. Trophies Of The Tyrant
04. Residue
05. Two Fists
06. Idle Hands
07. Repentless (SLAYER song)
08. Toxic
09. Tension
10. Everything I Hate About You
11. Disciple (SLAYER song)
12. Purgatory (IRON MAIDEN cover)
13. Killers (IRON MAIDEN cover)
14. Crucifixation
15. At Dawn They Sleep (SLAYER song)
16. Shrapnel
17. Raining Blood (SLAYER song)
18. Black Magic (SLAYER song)
19. From Hell I Rise




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