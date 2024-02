сегодня



PHIL DEMMEL: «О сотрудничестве с KERRY KING я молчал больше четырех лет»



PHIL DEMMEL рассказал о том, как оказался в составе группы KERRY KING:



«С моей стороны это произошло так: SLAYER проезжали через район залива Сан-Франциско во время прощального тура группы и играли в Сан-Хосе. Думаю, это было вместе с NAPALM DEATH, которые открывали этот тур, и LAMB OF GOD, и, возможно, даже TESTAMENT. Думаю, это был последний день той части тура — летом 2018 года. Я принял решение уйти из MACHINE HEAD и обратился к Kerry: "Чем займёшься после окончания деятельности SLAYER? У тебя есть планы?" А он такой: "Я уверен, что продолжу играть с Paul'ом. Возможно, я попрошу Gary играть со мной в моей новой группе". И на этом всё. И вот я объявляю, что ухожу из MACHINE HEAD [в сентябре 2018 года], и в тот же день Kerry присылает мне сообщение: "Вот почему ты спрашивал меня, что я буду делать дальше". Так что для Kerry не было секретом, что именно этим я хотел заняться после. И когда меня позвали заменить Гэри [на нескольких концертах SLAYER в Европе в декабре 2018 года], я справился с этой задачей, и это многое показало этим ребятам. Так что мы с ним, я помню, были на игре Raiders против Denver, это был, наверное, 2019 год, и он сказал: "Вот о чём я думаю", и он согласился, чтобы я стал участником его группы. Так что это было чертовски круто.



Так что я ждал с августа 2019 года, чтобы объявить о том, что я в новой группе Kerry. Несколько человек знали. Kerry хотел, чтобы это было секретом, поэтому мы не распространялись об этом. Так что четыре с половиной года мы хранили этот секрет. Кто-то может сказать, что это был самый лучший общеизвестный секрет в мире или самый худший неизвестный секрет в мире. Но мы все в восторге от того, что сейчас всё наконец началось».



Насчёт того, как создавался альбом "From Hell I Rise", и о своём вкладе в него Фил сказал:



«Kerry сочинил всю музыку. Он написал все тексты. У них почти всё уже было готово. Они с Полом работали над материалом. Он присылал мне партии. Это был самый медленный из самых медленных процессов, в которых я когда-либо участвовал, из-за карантина и поиска певца. Так что это заняло какое-то время по многим причинам. Так что все мы, ребята из группы, спрашивали друг у друга: "Ты что-нибудь слышал?" — "Нет, я ничего не слышал". Это было почти как с инструктором по плаванию, когда ты учишься плавать, а инструктор продолжает поддерживать и отходить дальше: "Давай, у тебя получится". И ты плывёшь, и плывёшь, и плывёшь, а он отступает всё дальше. И это того стоило. Они записали альбом. Я записывал соло дома. У меня есть домашняя студия, и я создавал свои партии. У меня они уже были готовы, а он давал мне ещё пару: "Почему бы тебе не глянуть, сможешь ли ты придумать что-нибудь здесь?" И я написал пару гармоничных партий, которые нечасто услышишь в SLAYER. Так что я думаю, что в этом и есть отличительная черта этой группы, помимо вокала Марка, — это мелодии в некоторых моих соло. Я написал несколько вещей и отправил их ему, и соло, которое вы слышите в "Idle Hands", — первое, которое я написал. И я спросил его: "Тебя устроит мой стиль?" Он немного отличается от того, что делали [покойный гитарист SLAYER] Джефф [Ханнеман] и Gary, и ему понравилось. Так что я был рад, что всё так вышло, потому что это моя суть, и я могу это привнести».





