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*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 31
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Kerry King

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MARK OSEGUEDA о работе в KERRY KING



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MARK OSEGUEDA в интервью Metal-Rules.com ответил на вопрос, какой была реакция фанатов на его участии в группе KERRY KING:

«Отзывы с тех пор, как мы начали гастролировать, были просто невероятными. Многие люди, у которых есть альбом, предпочитают живые выступления, и это заставляет их ценить альбом ещё больше. Конечно, многие видели нас вживую и заметили наш прогресс, потому что мы относительно новая группа. За последние несколько недель мы стали лучше работать вместе и стали сыграннее на сцене. Поэтому, когда мы выступаем, мы как машина, и мы убойно играем. Реакция фанатов была просто невероятной.

Я разговаривал со многими ярыми фанатами SLAYER, и они говорили: "Мы не знали, чего ожидать, но вы исполняете эти песни SLAYER на все сто". Это главная цель для меня — повторить то, что мы создали на альбоме, вживую. Но я знаю, что всегда найдутся недоброжелатели, когда речь заходит о материале SLAYER. Когда мы выступаем вживую, можно увидеть, как лица некоторых из них постепенно меняются к концу концерта, и они говорят: "Да, да, да, да!" Для меня это огромный комплимент».

На вопрос о том, не сложно ли ему технически исполнять старый материал SLAYER, он ответил:

«Я люблю это делать. Мне нравится петь вещи Tom'a. Я говорю это, потому что я фанат SLAYER. Я считаю, что у него культовый голос, который мне всегда нравился и вызывал уважение. Когда я исполняю эти песни, я стараюсь отдать ему должное. Я очень уверен в том, что у меня это получается. Самой сложной частью, как правило, является фразировка, особенно когда он исполняет быстрые фрагменты. В этих песнях есть скорость, и это, пожалуй, самый сложный аспект. Но в плане диапазона, я думаю, мы довольно похожи, хотя, возможно, некоторые мои максимумы отражают более молодого Tom'а. Мне нравится петь эти песни, безусловно. Как я уже сказал, я стараюсь делать всё возможное ради наследия SLAYER и для фанатов, которые любят SLAYER».




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