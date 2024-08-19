MARK OSEGUEDA о работе в KERRY KING

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США
27 май 2024 :
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KERRY KING: «Херни я не несу!»
23 май 2024 :
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KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола»
22 май 2024 :
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KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул»
21 май 2024 :
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PHIL DEMMEL заверил, что KERRY KING «не му*ак, а хороший парень»
19 май 2024 :
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KERRY KING о том, почему он не стал работать с вокалистом PANTERA
17 май 2024 :
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Новое видео KERRY KING
15 май 2024 :
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KERRY KING: «Схуднул малёха!»
14 май 2024 :
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KERRY KING: «Сейчас я могу двигаться вперёд и показать всем, на что мы способны»
13 май 2024 :
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KERRY KING готов к работе над новым материалом
10 май 2024 :
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SCOTT IAN: «Зря я поверил KERRY KING насчет SLAYER»
9 май 2024 :
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KERRY KING: «Если 95 процентов фанатов SLAYER будут довольны тем, что я делаю, значит, день прожит не зря»
8 май 2024 :
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Первый концерт KERRY KING
7 май 2024 :
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KERRY KING: «Реюнион SLAYER не повлечет за собой запись альбомов»
6 май 2024 :
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Гитарист KERRY KING: «Не один Джефф писал всё в SLAYER»
2 май 2024 :
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KERRY KING: «Начать оказалось труднее, чем я предполагал»
12 апр 2024 :
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Новое видео KERRY KING
18 мар 2024 :
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Вокалист группы KERRY KING об альбоме: «Он превзойдёт все ожидания слушателей»
14 мар 2024 :
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PHIL DEMMEL о возвращении SLAYER
13 мар 2024 :
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MARK OSEGUEDA о том, как оказался в группе KERRY KING
11 мар 2024 :
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KIRK HAMMETT похвалил соло PHIL'a DEMMEL'a в сольном проекте KERRY KING'a
11 фев 2024 :
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PHIL DEMMEL: «О сотрудничестве с KERRY KING я молчал больше четырех лет»
7 фев 2024 :
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Официальное фото нового состава KERRY KING
7 фев 2024 :
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KERRY KING: «DAVE LOMBARDO для меня мёртв»
6 фев 2024 :
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Первое фото новой группы KERRY KING
6 фев 2024 :
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KERRY KING: «Разногласия привели к развалу SLAYER»
5 фев 2024 :
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MARK OSEGUEDA о работе в KERRY KING
5 фев 2024 :
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Новая песня KERRY KING
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MARK OSEGUEDA о работе в KERRY KING
MARK OSEGUEDA в интервью Metal-Rules.com ответил на вопрос, какой была реакция фанатов на его участии в группе KERRY KING:
«Отзывы с тех пор, как мы начали гастролировать, были просто невероятными. Многие люди, у которых есть альбом, предпочитают живые выступления, и это заставляет их ценить альбом ещё больше. Конечно, многие видели нас вживую и заметили наш прогресс, потому что мы относительно новая группа. За последние несколько недель мы стали лучше работать вместе и стали сыграннее на сцене. Поэтому, когда мы выступаем, мы как машина, и мы убойно играем. Реакция фанатов была просто невероятной.
Я разговаривал со многими ярыми фанатами SLAYER, и они говорили: "Мы не знали, чего ожидать, но вы исполняете эти песни SLAYER на все сто". Это главная цель для меня — повторить то, что мы создали на альбоме, вживую. Но я знаю, что всегда найдутся недоброжелатели, когда речь заходит о материале SLAYER. Когда мы выступаем вживую, можно увидеть, как лица некоторых из них постепенно меняются к концу концерта, и они говорят: "Да, да, да, да!" Для меня это огромный комплимент».
На вопрос о том, не сложно ли ему технически исполнять старый материал SLAYER, он ответил:
«Я люблю это делать. Мне нравится петь вещи Tom'a. Я говорю это, потому что я фанат SLAYER. Я считаю, что у него культовый голос, который мне всегда нравился и вызывал уважение. Когда я исполняю эти песни, я стараюсь отдать ему должное. Я очень уверен в том, что у меня это получается. Самой сложной частью, как правило, является фразировка, особенно когда он исполняет быстрые фрагменты. В этих песнях есть скорость, и это, пожалуй, самый сложный аспект. Но в плане диапазона, я думаю, мы довольно похожи, хотя, возможно, некоторые мои максимумы отражают более молодого Tom'а. Мне нравится петь эти песни, безусловно. Как я уже сказал, я стараюсь делать всё возможное ради наследия SLAYER и для фанатов, которые любят SLAYER».
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