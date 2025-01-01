KERRY KING: «DAVE MUSTAINE обязательно что-то ляпнет»

|
|
|
все новости группы
|
США
14 июл 2024 :
|
KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS
11 июл 2024 :
|
PHIL DEMMEL: «KERRY KING просто неправильно понят!»
8 июл 2024 :
|
Видео с выступления KERRY KING
4 июл 2024 :
|
KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока ничего не сделал»
26 июн 2024 :
|
KERRY KING: «Религия — это ложь!»
21 июн 2024 :
|
Видео полного выступления KERRY KING
20 июн 2024 :
|
KERRY KING о первом альбоме
17 июн 2024 :
|
Видео с выступления KERRY KING
11 июн 2024 :
|
Видео с выступления KERRY KING
10 июн 2024 :
|
KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится»
6 июн 2024 :
|
KERRY KING отметил 60-летие на сцене
5 июн 2024 :
|
KERRY KING: «Религия — это фарс!»
2 июн 2024 :
|
KERRY KING: «С Gary мы по-прежнему близки»
29 май 2024 :
|
KERRY KING хочет исполнять каверы MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN и METALLICA на своих концертах
28 май 2024 :
|
KERRY KING: «Люблю я огняшку!»
27 май 2024 :
|
KERRY KING: «Херни я не несу!»
23 май 2024 :
|
KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола»
22 май 2024 :
|
KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул»
21 май 2024 :
|
PHIL DEMMEL заверил, что KERRY KING «не му*ак, а хороший парень»
19 май 2024 :
|
KERRY KING о том, почему он не стал работать с вокалистом PANTERA
17 май 2024 :
|
Новое видео KERRY KING
15 май 2024 :
|
KERRY KING: «Схуднул малёха!»
14 май 2024 :
|
KERRY KING: «Сейчас я могу двигаться вперёд и показать всем, на что мы способны»
13 май 2024 :
|
KERRY KING готов к работе над новым материалом
10 май 2024 :
|
SCOTT IAN: «Зря я поверил KERRY KING насчет SLAYER»
9 май 2024 :
|
KERRY KING: «Если 95 процентов фанатов SLAYER будут довольны тем, что я делаю, значит, день прожит не зря»
8 май 2024 :
|
Первый концерт KERRY KING
7 май 2024 :
|
KERRY KING: «Реюнион SLAYER не повлечет за собой запись альбомов»
6 май 2024 :
|
Гитарист KERRY KING: «Не один Джефф писал всё в SLAYER»
2 май 2024 :
|
KERRY KING: «Начать оказалось труднее, чем я предполагал»
12 апр 2024 :
|
Новое видео KERRY KING
18 мар 2024 :
|
Вокалист группы KERRY KING об альбоме: «Он превзойдёт все ожидания слушателей»
14 мар 2024 :
|
PHIL DEMMEL о возвращении SLAYER
13 мар 2024 :
|
MARK OSEGUEDA о том, как оказался в группе KERRY KING
11 мар 2024 :
|
KIRK HAMMETT похвалил соло PHIL'a DEMMEL'a в сольном проекте KERRY KING'a
11 фев 2024 :
|
PHIL DEMMEL: «О сотрудничестве с KERRY KING я молчал больше четырех лет»
7 фев 2024 :
|
Официальное фото нового состава KERRY KING
7 фев 2024 :
|
KERRY KING: «DAVE LOMBARDO для меня мёртв»
6 фев 2024 :
|
Первое фото новой группы KERRY KING
6 фев 2024 :
|
KERRY KING: «Разногласия привели к развалу SLAYER»
5 фев 2024 :
|
MARK OSEGUEDA о работе в KERRY KING
5 фев 2024 :
|
Новая песня KERRY KING
|
|
|
сегодня
KERRY KING: «DAVE MUSTAINE обязательно что-то ляпнет»
KERRY KING в подкасте "Lipps Service With Scott Lipps" поделился впечатлениями о выступлении METALLICA в 1982 году:
«Я увидел их с Mustaine. Мы выступали перед ними. Думаю, он был ещё в группе. Они выступали на площадке, которую мы часто посещали, под названием Woodstock [в Анахайме, Калифорния].
Когда я впервые увидел их с Dave'ом, я сидел между James'ом и McGovney, и я был просто потрясён, глядя, как Mustaine отжигает, играя на гитаре, и даже не смотрит на свои пальцы. Я подумал: "Я так не могу". И по сей день он крутой гитарист. Но именно с такими мыслями я ушёл оттуда. И он написал кучу риффов в ранние годы. Когда он перешёл в MEGADETH, многие риффы остались у него».
На вопрос, думал ли он в тот момент о том, что хотел бы делать то же, что и METALLICA, просто поднявшись на ступеньку выше, Kerry ответил:
«Нет, потому что мы уже знали VENOM, и у нас начался процесс преобразования того, что мы играли, в нечто панковое, похожее на VENOM, MOTÖRHEAD, — вроде того, что они делали до нас. Но когда я вижу METALLICA... Они из Южной Калифорнии, как бы им ни нравилось называться группой из района залива [Сан-Франциско], они из Южной Калифорнии. Извините. Но они уже всё упростили, а мы всё ещё работали над этим. Но мы пошли гораздо более мрачным путем, чем они. А потом они стали самой известной металлической группой на планете».
Он также рассказал о своих нынешних отношениях с участниками METALLICA и Mustaine:
«Dave классный, но он из тех парней, которые обязательно ляпнут лишнее. Так что я использую свои 20 минут и свалю, пока не стало совсем некомфортно.
Хотя у нас практически одинаковая карьера, но мы крутились в разных кругах, мы давали концерты в качестве "большой четвёрки", James обязательно заходил к нам поздороваться, но забавно, что за 40 лет, что мы занимаемся этим, я редко его видел. Kirk классный, Rob классный, Lars классный. Мы тусуемся, когда они хотят тусоваться. Да, они все такие».
EARLY ACCESS: Kerry King of Slayer on new album! the "big four"! Beastie Boys! and weird fan autograph requests! by Scott Lipps
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет