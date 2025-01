сегодня



KERRY KING: «DAVE MUSTAINE обязательно что-то ляпнет»



KERRY KING в подкасте "Lipps Service With Scott Lipps" поделился впечатлениями о выступлении METALLICA в 1982 году:



«Я увидел их с Mustaine. Мы выступали перед ними. Думаю, он был ещё в группе. Они выступали на площадке, которую мы часто посещали, под названием Woodstock [в Анахайме, Калифорния].



Когда я впервые увидел их с Dave'ом, я сидел между James'ом и McGovney, и я был просто потрясён, глядя, как Mustaine отжигает, играя на гитаре, и даже не смотрит на свои пальцы. Я подумал: "Я так не могу". И по сей день он крутой гитарист. Но именно с такими мыслями я ушёл оттуда. И он написал кучу риффов в ранние годы. Когда он перешёл в MEGADETH, многие риффы остались у него».



На вопрос, думал ли он в тот момент о том, что хотел бы делать то же, что и METALLICA, просто поднявшись на ступеньку выше, Kerry ответил:



«Нет, потому что мы уже знали VENOM, и у нас начался процесс преобразования того, что мы играли, в нечто панковое, похожее на VENOM, MOTÖRHEAD, — вроде того, что они делали до нас. Но когда я вижу METALLICA... Они из Южной Калифорнии, как бы им ни нравилось называться группой из района залива [Сан-Франциско], они из Южной Калифорнии. Извините. Но они уже всё упростили, а мы всё ещё работали над этим. Но мы пошли гораздо более мрачным путем, чем они. А потом они стали самой известной металлической группой на планете».



Он также рассказал о своих нынешних отношениях с участниками METALLICA и Mustaine:



«Dave классный, но он из тех парней, которые обязательно ляпнут лишнее. Так что я использую свои 20 минут и свалю, пока не стало совсем некомфортно.



Хотя у нас практически одинаковая карьера, но мы крутились в разных кругах, мы давали концерты в качестве "большой четвёрки", James обязательно заходил к нам поздороваться, но забавно, что за 40 лет, что мы занимаемся этим, я редко его видел. Kirk классный, Rob классный, Lars классный. Мы тусуемся, когда они хотят тусоваться. Да, они все такие».

