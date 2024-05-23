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KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола»
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SCOTT IAN: «Зря я поверил KERRY KING насчет SLAYER»
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Первый концерт KERRY KING
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MARK OSEGUEDA о том, как оказался в группе KERRY KING
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KIRK HAMMETT похвалил соло PHIL'a DEMMEL'a в сольном проекте KERRY KING'a
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KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола»
В новом интервью для Moshpit Passion гитарист SLAYER Kerry King затронул тему распространённости текстов о религии и оккультизме в тяжёлом металле по сравнению с тем, как это было, когда группа только начинала свою карьеру более 40 лет назад:
«Я думаю, что люди стали менее восприимчивыми за эти десятилетия, потому что когда мы только появились, эти темы были гораздо более табуированными, чем сейчас. И я думаю, что то, что я делаю, — это, скорее, просто высказывание мнений.
Я считаю, что многие люди рождаются со своими убеждениями — они передаются от родителей, друзей и так далее. Я не верю ни в Бога, ни в дьявола — я вообще ни во что не верю, я атеист, — но мне нравится давать пищу для размышлений тем людям, которые, возможно, никогда не задавались вопросом, во что они верят и почему они в это верят. Мне неважно, верите ли вы в Бога — хорошо, развлекайтесь, это хорошая история, но мне нравится выкладывать все карты на стол и говорить: "А вы когда-нибудь задумывались о другой точке зрения? Вы когда-нибудь думали о тех проповедниках, которых арестовали за домогательства к маленьким мальчикам?" Этот мир не идеален. Так что я просто высказываю мнение и надеюсь заставить людей задуматься о своей собственной жизни и разобраться во всём самостоятельно.
Вот почему я всегда говорю, что атеист. Я не верю ни во что из этого. Но я не против написать тексты об этом. [Смеётся]. Мне нравится думать о своих песнях как о мини-сценариях, которые создают визуальные образы в вашем сознании. Они заставляют задуматься о чём-то, как будто смотришь фильм в своей голове. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь снимет фильм по рассказу Керри Кинга, и этот рассказ станет моей песней».
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