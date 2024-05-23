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*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 21
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Kerry King

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KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола»



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В новом интервью для Moshpit Passion гитарист SLAYER Kerry King затронул тему распространённости текстов о религии и оккультизме в тяжёлом металле по сравнению с тем, как это было, когда группа только начинала свою карьеру более 40 лет назад:

«Я думаю, что люди стали менее восприимчивыми за эти десятилетия, потому что когда мы только появились, эти темы были гораздо более табуированными, чем сейчас. И я думаю, что то, что я делаю, — это, скорее, просто высказывание мнений.

Я считаю, что многие люди рождаются со своими убеждениями — они передаются от родителей, друзей и так далее. Я не верю ни в Бога, ни в дьявола — я вообще ни во что не верю, я атеист, — но мне нравится давать пищу для размышлений тем людям, которые, возможно, никогда не задавались вопросом, во что они верят и почему они в это верят. Мне неважно, верите ли вы в Бога — хорошо, развлекайтесь, это хорошая история, но мне нравится выкладывать все карты на стол и говорить: "А вы когда-нибудь задумывались о другой точке зрения? Вы когда-нибудь думали о тех проповедниках, которых арестовали за домогательства к маленьким мальчикам?" Этот мир не идеален. Так что я просто высказываю мнение и надеюсь заставить людей задуматься о своей собственной жизни и разобраться во всём самостоятельно.

Вот почему я всегда говорю, что атеист. Я не верю ни во что из этого. Но я не против написать тексты об этом. [Смеётся]. Мне нравится думать о своих песнях как о мини-сценариях, которые создают визуальные образы в вашем сознании. Они заставляют задуматься о чём-то, как будто смотришь фильм в своей голове. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь снимет фильм по рассказу Керри Кинга, и этот рассказ станет моей песней».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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23 май 2024
K
KillTimer
С мозгами, вроде, нормалёк всё у Керри. Но над владением инструментом и музыкальным крафтом нужно ещё сильно работать. Вопрос «стать лучшим» не стоит тут, стоит вопрос просто научиться играть на гитаре более-менее.
Like!1
23 май 2024
gravitgroove
А где-то Глен Бентон о̶к̶о̶н̶ф̶у̶з̶и̶л̶с̶я̶ ̶н̶а̶з̶е̶м̶ь̶ ̶ разлил маслице.
23 май 2024
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, поехал в родительский дом, сжег в спальне все детские плакаты со Слэйером

просмотров: 339

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