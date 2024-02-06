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Kerry King

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KERRY KING: «Разногласия привели к развалу SLAYER»



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KERRY KING в недавнем интервью Rolling Stone ответил на вопрос о том, когда узнал о том, что Tom Araya собрался на пенсию:

«Мы были в туре, и какой-то парень брал у него интервью, и он сказал что-то вроде: "Я должен встретиться с Kerry и поговорить, прежде чем мы обсудим следующий альбом". Он должен был сказать: "Я, наверное, не буду записывать ещё один альбом", или поговорить со мной, прежде чем упоминать что-то подобное. Я задумался: "О чёрт, что же будет?" А он иносказательно заявил: "Я покончил с этим делом". Это совсем не то, что я ожидал. Но если ты принял такое решение, я не собираюсь отговаривать тебя от него, потому что твоя душа всё равно к этому не лежит».

Он также назвал возможную причину, почему Tom решил уйти на покой:

«Я думаю, он просто устал от гастролей. Наверное, он хотел побыть дома. Никто из нас не стремится быть в центре внимания, но он точно не такой. И когда [покойный гитарист SLAYER] Джефф [Ханнеман] был с нами, он был как отшельник. Он не хотел славы. Я терплю славу. Кто-то должен быть таким парнем».

Kerry также подтвердил, что персональные разногласия повлияли на развал SLAYER:

«Мы с Tom'ом никогда не были на одной волне. Например, если я хотел шоколадный коктейль, то он хотел ванильный. "Kerry. какого цвета небо?" — "Голубое". "Tom, какого цвета небо?" — "Белого". Мы очень разные люди. Чем дальше, тем больше это проявлялось.

Тусовался ли я с Tom'ом? Он не особо любит текилу, а я её обожаю, так что я выпивал с ним рюмку, и мы расходились. Мы не собираемся общаться, потому что мы очень разные люди. А вместе мы создали отличную музыку и давали отличное живое шоу».

На вопрос, общался ли он вообще с ним после последнего концерта SLAYER, Kerry ответил:

«Не было ни одного сообщения. Даже по электронной почте. Я общался со всеми остальными участниками группы по телефону, смс или электронной почте. Если бы Tom позвонил мне, я бы, может быть, ответил. Наверное, это зависит от того, с какой целью он обратится ко мне, но я не желаю ему смерти в данный момент».

На вопрос о том, могут ли они с Araya записать ещё один альбом SLAYER, King ответил:

«Я могу со стопроцентной вероятностью сказать "нет", потому что у меня есть новая группа, и это не SLAYER, но это звучит как SLAYER. Я по-прежнему создаю музыку, которая мне нравится, так что мне не нужно этого делать с ним. Пластинки всё равно больше не продаются. Это просто способ выпустить продукт, чтобы люди знали, что я играю, когда приезжаю с гастролями».

Что касается возможности возобновления гастролей SLAYER, Kerry сказал:

«Я уверен, что этого не произойдёт. Могут ли SLAYER снова выступить с концертом? Я уверен, что такой сценарий существует. Хочу ли я этого? Нет, я собираюсь начать свою карьеру. Так что если это случится, то так и будет. Но я собираюсь заниматься сольной группой как минимум следующие 10 лет».




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6 фев 2024
father
Вот нравится мне такая прямота у музыкантов, хоть про Тома насчёт «желаю смерти» не очень удачно переведено. А ещё в этом интервью он сказал, что Ломбардо хуесос и что он для себя его похоронил.

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