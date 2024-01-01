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KERRY KING: «Люблю я огняшку!»



KERRY KING в недавнем интервью поделился своей привязанностью к пиротехнике на концертах:



«Мне нравится видеть абсолютно все в живой постановке - не обязательно в своем собственном шоу. Но видеоэкраны очень эффективны. Я думаю, это очень распространенный прием. И я не уверен, что каждый раз, когда вы видите видеоэкраны, видеоконтент настолько хорош. Иногда создается впечатление, что его прислали по почте, а я этого не хотел.



Огонь — он такой, какой есть, и вы знаете, что получите. Огонь не отправляют по почте — он есть, он потрясающий, он такой, какой есть. Он накаляет атмосферу. Это сопутствует такой музыке. Когда я думаю об огне, я думаю о таких группах, как [BLACK] SABBATH, я думаю о VENOM, я думаю о SLAYER. И это часть моей родословной, отсюда и моя любовь к огню, я нисколько не сомневаюсь»







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