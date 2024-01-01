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KERRY KING: «PHILIP ANSELMO — не мой перец»



KERRY KING в недавнем интервью ответил на вопрос о том, правда ли PHILIP ANSELMO рассматривался в качестве кандидата в его новую команду:



«Ну, мысль о Phil'e понравилась всем костюмчикам. Под костюмчиками я подразумеваю букинг-агентов, промоутеров и моего менеджера, потому что все они сразу видят знаки доллара. И, знаете, меня это не расстраивает. Это именно то, за что им и платят. Но я все время говорил им: "Phil — не тот парень". Я им сказал: "У меня есть нужный парень", и они боролись со мной до последнего. Но в конце концов, знаете, я всё-таки главный.



У нас были разговоры с Phil'ом, но дело так и не дошло до того, чтобы мы вместе сыграли. Он долго тянул с решением, потому что, по-моему, не очень хотел быть участником моей группы. Я послал ему немного моей новой музыки и, думаю, он понял, что она слишком трэшевая для него и его стиля в наши дни. Ну а затем, знаете, появилась идея возрожденной PANTERA, и он просто влетел с ноги в эту дверь с большой радостью. И больше обо мне не вспоминал».







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