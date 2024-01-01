Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*MACHINE HEAD выпускают пиво 36
*Новая песня OPETH 36
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 34
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
*Басист NICKELBACK о волне хейта в адрес коллектива 22
*Вокалист THE EXPLOITED: «До того, как умру, хочу выпустить е... 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*MACHINE HEAD выпускают пиво 36
*Новая песня OPETH 36
[= ||| все новости группы



*

Kerry King

*



6 авг 2024 : 		 KERRY KING: «PHILIP ANSELMO — не мой перец»

31 июл 2024 : 		 MARK OSEGUEDA: «Называть KERRY KING супергруппой неправильно»

26 июл 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

23 июл 2024 : 		 KERRY KING прогрел LAMB OF GOD и MASTODON

22 июл 2024 : 		 MARK MORTON уважает KERRY KING

21 июл 2024 : 		 PAUL BOSTAPH о работе с KERRY KING

14 июл 2024 : 		 KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS

11 июл 2024 : 		 PHIL DEMMEL: «KERRY KING просто неправильно понят!»

8 июл 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

4 июл 2024 : 		 KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока ничего не сделал»

26 июн 2024 : 		 KERRY KING: «Религия — это ложь!»

21 июн 2024 : 		 Видео полного выступления KERRY KING

20 июн 2024 : 		 KERRY KING о первом альбоме

17 июн 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

11 июн 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

10 июн 2024 : 		 KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится»

6 июн 2024 : 		 KERRY KING отметил 60-летие на сцене

5 июн 2024 : 		 KERRY KING: «Религия — это фарс!»

2 июн 2024 : 		 KERRY KING: «С Gary мы по-прежнему близки»

29 май 2024 : 		 KERRY KING хочет исполнять каверы MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN и METALLICA на своих концертах

28 май 2024 : 		 KERRY KING: «Люблю я огняшку!»

27 май 2024 : 		 KERRY KING: «Херни я не несу!»

23 май 2024 : 		 KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола»

22 май 2024 : 		 KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул»

21 май 2024 : 		 PHIL DEMMEL заверил, что KERRY KING «не му*ак, а хороший парень»

19 май 2024 : 		 KERRY KING о том, почему он не стал работать с вокалистом PANTERA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

KERRY KING: «PHILIP ANSELMO — не мой перец»



zoom
KERRY KING в недавнем интервью ответил на вопрос о том, правда ли PHILIP ANSELMO рассматривался в качестве кандидата в его новую команду:

«Ну, мысль о Phil'e понравилась всем костюмчикам. Под костюмчиками я подразумеваю букинг-агентов, промоутеров и моего менеджера, потому что все они сразу видят знаки доллара. И, знаете, меня это не расстраивает. Это именно то, за что им и платят. Но я все время говорил им: "Phil — не тот парень". Я им сказал: "У меня есть нужный парень", и они боролись со мной до последнего. Но в конце концов, знаете, я всё-таки главный.

У нас были разговоры с Phil'ом, но дело так и не дошло до того, чтобы мы вместе сыграли. Он долго тянул с решением, потому что, по-моему, не очень хотел быть участником моей группы. Я послал ему немного моей новой музыки и, думаю, он понял, что она слишком трэшевая для него и его стиля в наши дни. Ну а затем, знаете, появилась идея возрожденной PANTERA, и он просто влетел с ноги в эту дверь с большой радостью. И больше обо мне не вспоминал».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 157

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом