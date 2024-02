сегодня



Новая песня KERRY KING



"Idle Hands", новая песня группы KERRY KING, в состав которой помимо Kerry входят вокалист DEATH ANGEL Mark Osegueda, барабанщик Paul Bostaph, бывший басист HELLYEAH Kyle Sanders, и бывший участник MACHINE HEAD и VIO-LENCE Phil Demmel, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "From Hell I Rise", выход которого запланирован на 17 мая на Reigning Phoenix Music.



В интервью Rolling Stone он сообщил, что эта песня, а также Rage осталась со времен работы над альбомом "Repentless":



«Она была закончена, мы ее записали. Я не был доволен ее исполнением, поэтому подумал: "Ладно, я отложу ее на потом до следующего альбома SLAYER". Но этого не произошло, так что теперь она на моей пластинке».



На вопрос о том, почему он решил назвать свою группу KERRY KING, гитарист сказал:



«Я этого не хотел. Долгое время группа называлась KING'S REIGN, и это было очень круто. Но даже в этом случае я обратился к ребятам: "Я не тщеславный чувак. Я не хочу, чтобы мое имя было частью этой истории". Какое-то время мы обсуждали BLOOD REIGN, но ничего не сложилось. Каждый раз, когда я придумывал что-нибудь хоть отдаленно крутое, это название уже было занято какой-нибудь непонятной группой из Восточной Европы. В итоге проект превратился в KERRY KING, потому что мне нравится этот логотип».



Рассказывая о том, как он собирал свою сольную группу, он сказал:



«Я знал, что в группе будет участвовать Paul. Изначально я хотел пригласить [гитариста SLAYER] Gary Holt'a, но чем дальше я уходил от SLAYER, тем больше думал, что люди будут называть эту группу "SLAYER Light" или "Baby SLAYER". Они все равно так скажут, так что мне не нужно было подпитывать эту тему. Между мной и Gary не было никаких разногласий.



В конце 2018 года сo SLAYER выступал Demmel, который заменил Gary на четырех концертах. То, что он сделал для нас, я не думаю, что смог бы сделать для любой группы на планете. У него было практически два дня, чтобы посмотреть, как играют [SLAYER], чтобы знать, где находится пиро и каков темп нашего сета. Я не смог бы сделать этого для JUDAS PRIEST, а я большой любитель PRIEST. После этого Bostaph сказал: "Эй, как насчет Demmel'a [для новой группы]?". Я тут же написал ему и получил в ответ: "Да, я только позавчера закончил работу с MACHINE HEAD". Я такой: "Ну, это просто идеально"».



Что касается присоединения к группе Osegueda, Kerry сказал:



«Что касается Mark'а, то вариант появился довольно рано. Я же просто не стал давить лишний раз. Я просто сказал: "Посмотрим, что получится". Если, например, мне позвонит Rob Halford и скажет: "Эй, я бы хотел стать вашим вокалистом", я бы тут же согласился».



King также подтвердил, что Philip Anselmo из PANTERA "рассматривался" в качестве возможного вокалиста для его нового проекта.



«Мой менеджмент, мой промоутер, мой звукозаписывающий лейбл — все хотели заполучить именно Phil'a. Он мой хороший друг, но я всегда считал, что он не тот кто нужен. Это не имеет никакого отношения к его способностям; я просто знал, что он не тот самый. Когда вы услышите на этой записи Mark'а, вы поймете, что он тот, кто нужен.



Мне пришлось приложить максимум усилий, потому что в конце концов, если бы на его месте был Philip, мы бы немедленно оказались на аренах, потому что мы могли бы играть новый материал, мы могли бы играть PANTERA, мы могли бы играть SLAYER, и фэны были бы счастливы. Все закончилось, когда возникла тема с PANTERA.



Я видел Mark'а несколько лет назад, когда он исполнял каверы на MINOR THREAT и выступал в THE WEDDING BAND с участниками METALLICA. Это отличалось от того, что он делает в DEATH ANGEL, и он звучал великолепно. Он очень многогранен. Он сделал все, чтобы это отличалось от DEATH ANGEL. Я не использую, наверное, и 50 процентов того, что он может сделать на альбоме.



Mark знал, как я хочу исполнить песни. На моих демо-записях я пою с очень большим напором, но у меня нет голоса, поэтому я и не пою. В песне "Residue" он звучал так хорошо, что мне пришлось спросить его: "Это возможно? Я не хочу, чтобы ты выкладывался на этой пластинке, а потом срывал голос на каждом третьем шоу". И он поклялся, что сможет это сделать. Он перешел к более сложным песням и сделал то же самое на них, так что я сказал: "Хорошо"».



Трек-лист:



01. Diablo

02. Where I Reign

03. Residue

04. Idle Hands

05. Trophies Of The Tyrant

06. Crucifixation

07. Tension

08. Everything I Hate About You

09. Toxic

10. Two Fists

11. Rage

12. Shrapnel

13. From Hell I Rise







+8 -1



( 15 ) просмотров: 1169