Новое видео KERRY KING



"Where I Reign", новое видео группы KERRY KING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома From Hell I Rise:



"Diablo"

"Where I Reign"

"Residue"

"Idle Hands"

"Trophies Of The Tyrant"

"Crucifixation"

"Tension"

"Everything I Hate About You"

"Toxic"

"Two Fists"

"Rage"

"Shrapnel"

"From Hell I Rise"







