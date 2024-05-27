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все новости группы
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США
27 май 2024 :
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KERRY KING: «Херни я не несу!»
23 май 2024 :
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KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола»
22 май 2024 :
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KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул»
21 май 2024 :
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PHIL DEMMEL заверил, что KERRY KING «не му*ак, а хороший парень»
19 май 2024 :
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KERRY KING о том, почему он не стал работать с вокалистом PANTERA
17 май 2024 :
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Новое видео KERRY KING
15 май 2024 :
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KERRY KING: «Схуднул малёха!»
14 май 2024 :
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KERRY KING: «Сейчас я могу двигаться вперёд и показать всем, на что мы способны»
13 май 2024 :
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KERRY KING готов к работе над новым материалом
10 май 2024 :
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SCOTT IAN: «Зря я поверил KERRY KING насчет SLAYER»
9 май 2024 :
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KERRY KING: «Если 95 процентов фанатов SLAYER будут довольны тем, что я делаю, значит, день прожит не зря»
8 май 2024 :
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Первый концерт KERRY KING
7 май 2024 :
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KERRY KING: «Реюнион SLAYER не повлечет за собой запись альбомов»
6 май 2024 :
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Гитарист KERRY KING: «Не один Джефф писал всё в SLAYER»
2 май 2024 :
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KERRY KING: «Начать оказалось труднее, чем я предполагал»
12 апр 2024 :
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Новое видео KERRY KING
18 мар 2024 :
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Вокалист группы KERRY KING об альбоме: «Он превзойдёт все ожидания слушателей»
14 мар 2024 :
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PHIL DEMMEL о возвращении SLAYER
13 мар 2024 :
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MARK OSEGUEDA о том, как оказался в группе KERRY KING
11 мар 2024 :
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KIRK HAMMETT похвалил соло PHIL'a DEMMEL'a в сольном проекте KERRY KING'a
11 фев 2024 :
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PHIL DEMMEL: «О сотрудничестве с KERRY KING я молчал больше четырех лет»
7 фев 2024 :
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Официальное фото нового состава KERRY KING
7 фев 2024 :
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KERRY KING: «DAVE LOMBARDO для меня мёртв»
6 фев 2024 :
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Первое фото новой группы KERRY KING
6 фев 2024 :
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KERRY KING: «Разногласия привели к развалу SLAYER»
5 фев 2024 :
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MARK OSEGUEDA о работе в KERRY KING
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сегодня
KERRY KING: «Херни я не несу!»
KERRY KING в недавнем интервью ответил на вопрос, каково это быть в центре внимания и продолжать и продолжать отвечать на неудобные вопросы:
«Во время работы в SLAYER меня готовили к тому, чтобы я брал на себя все интервью, потому что я умею с ними справляться и не несу херни, которую людям приходится расшифровывать и продолжать задавать новые вопросы. Я привык общаться с прессой и знаю, когда журналист пытается вложить мне в уста какие-то нужные слова. Я не буду говорить, кто именно, но я здесь только для того, чтобы говорить о музыке, радоваться альбому и живым выступлениям. На данном этапе своей жизни я знаю, когда люди ищут грязь, и каждый раз просто увожу их в другую сторону. Поскольку я умею это делать, я привык к этому и знаю, как с этим справляться».
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