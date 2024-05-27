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Kerry King

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KERRY KING: «Херни я не несу!»



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KERRY KING в недавнем интервью ответил на вопрос, каково это быть в центре внимания и продолжать и продолжать отвечать на неудобные вопросы:

«Во время работы в SLAYER меня готовили к тому, чтобы я брал на себя все интервью, потому что я умею с ними справляться и не несу херни, которую людям приходится расшифровывать и продолжать задавать новые вопросы. Я привык общаться с прессой и знаю, когда журналист пытается вложить мне в уста какие-то нужные слова. Я не буду говорить, кто именно, но я здесь только для того, чтобы говорить о музыке, радоваться альбому и живым выступлениям. На данном этапе своей жизни я знаю, когда люди ищут грязь, и каждый раз просто увожу их в другую сторону. Поскольку я умею это делать, я привык к этому и знаю, как с этим справляться».






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27 май 2024
Вашингтон Ирвинг
PHIL DEMMEL: «KERRY KING херни не несет!»
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27 май 2024
gravitgroove
Кинг всегда был математически скучен по характеру, на его фоне даже Хэннеман с его образом мизантропа порой казался более раскрепощенным и забавным, а от Кинга складывается впечатление, что он в прихожей свои башмаки по линии расставляет, фиксируя каждый миллиметр.
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