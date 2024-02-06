Первое фото новой группы KERRY KING

Бывший гитарный техник SLAYER Warren Lee поделился первой фотографией группы KERRY KING:
«Наконец-то я могу поговорить об этом...
В 2019 году я отошёл от гастролей и стал жить в одном месте, дома. В марте прошлого года мне неожиданно позвонил Kerry. Я был нужен ему в Лос-Анджелесе, так как его обычный техник Anders был занят в очередном туре. Через несколько недель я уже летел в Лос-Анджелес и отправился в камеру хранения, чтобы смахнуть пыль с оборудования и привести его в порядок для записи.
Мы провели 2 недели в Henson Studios, и материал получился потрясающим.
Очень горжусь тем, что участвовал в процессе. Ещё раз спасибо Kerry King'y за то, что он всегда верил в меня и позволил мне быть участником процесса.
Сейчас вы уже можете услышать первый сингл "Idle Hands". Сегодня также день рождения моего лучшего друга и старого технаря Kerry. Какое совпадение. С днём рождения, дружище. Мы скучаем по тебе.
Поздравляем и желаем удачи. Послушайте эту песню!»
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