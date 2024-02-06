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Kerry King

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|||| 6 фев 2024

Первое фото новой группы KERRY KING



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Бывший гитарный техник SLAYER Warren Lee поделился первой фотографией группы KERRY KING:

«Наконец-то я могу поговорить об этом...

В 2019 году я отошёл от гастролей и стал жить в одном месте, дома. В марте прошлого года мне неожиданно позвонил Kerry. Я был нужен ему в Лос-Анджелесе, так как его обычный техник Anders был занят в очередном туре. Через несколько недель я уже летел в Лос-Анджелес и отправился в камеру хранения, чтобы смахнуть пыль с оборудования и привести его в порядок для записи.

Мы провели 2 недели в Henson Studios, и материал получился потрясающим.

Очень горжусь тем, что участвовал в процессе. Ещё раз спасибо Kerry King'y за то, что он всегда верил в меня и позволил мне быть участником процесса.

Сейчас вы уже можете услышать первый сингл "Idle Hands". Сегодня также день рождения моего лучшего друга и старого технаря Kerry. Какое совпадение. С днём рождения, дружище. Мы скучаем по тебе.

Поздравляем и желаем удачи. Послушайте эту песню!»






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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6 фев 2024
gravitgroove
С папой, наверное, своим, Беклербеком.

просмотров: 1226

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