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MARK MORTON уважает KERRY KING



MARK MORTON в интервью Heavy Consequence прокомментировал тот факт, что KERRY KING будет разогревать их в туре:



«Это говорит о характере Kerry King, легенды жанра. Я испытываю к нему глубочайшее уважение. Он был частью величайших металлических песен в истории. SLAYER [были] полностью сформировали мое понимание и любовь к металлу. И SLAYER неоднократно приглашали LAMB OF GOD, неоднократно приглашали MASTODON, в какой-то момент даже вместе. И вот теперь SLAYER прекратили свое существование или находятся в состоянии перерыва, я не в курсе, какой у них статус.



Прежде всего, это говорит о том, кто он такой — музыкант, автор песен, артист и исполнитель, — что он не просто откидывается на спинку кресла и идет развлекаться со змеями, или что он обычно там делает для развлечения. Он собирает новую группу, пишет новый альбом, записывает его и теперь собирается поехать в турне, чтобы выступить перед теми парнями, которые выступали перед ним. Никакого притворства, никакого эго, никаких закулисных дел, никаких примадонн -—ничего этого нет. Потому что он такой, какой есть.



Если у фанатов, которые смотрят или слышат это интервью, есть какие-то вопросы, но поймите, что этот чувак — настоящий. Он абсолютно настоящий. Он делает это не ради денег — ничего подобного. Он делает это потому, что этот чувак — в самом настоящем, реальном, подлинном смысле этого слова — хэви-металл гитарист, автор песен. И если он не может сделать это с той группой [SLAYER], он сделает это с другой. И если он не сможет выступить в качестве хэдлайнера, он будет выступать на разогреве. Это, б$$$ь, не имеет значения. Потому что он такой, какой он есть. И из всего, что я мог бы сказать из уважения и похвалы в адрес Kerry King, это, на мой взгляд, поражает больше всего. Для меня это самое потрясающее!»







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