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PAUL BOSTAPH о работе с KERRY KING



PAUL BOSTAPH в недавнем интервью рассказал, как проходила работа над дебютной пластинкой KERRY KING:



«Было довольно интересно — намного иначе, чем любая другая запись, в которой я участвовал, потому что нас застала врасплох пандемия. Мы планировали начать работу вместе гораздо раньше, в 2020 году, но по понятным причинам мы не смогли встретиться. Так что это отбросило нас на пару лет назад. И всё это время Kerry продолжал писать, мы продолжали общаться. Он присылал мне барабанные партии — мы так обычно и работаем, но материала было гораздо больше. И когда мы наконец встретились, думаю, за первые семь дней мы сделали демо десяти песен. Не все они вошли в эту пластинку — надеюсь, некоторые из них будут записаны в будущем, но я считаю, что в этом смысле репетиции отличались, потому что из-за времени, проведённого порознь, и того факта, что было написано так много материала, это в какой-то степени упорядочило мою работу с Kerry. Я знаю, чего он хочет. И мы очень хорошо работаем в паре. Именно на это мы опирались. Мы были в ударе. Мы хотели создавать музыку. Мы не хотели жертвовать качеством, но мы работали эффективно... В предыдущие годы мы тоже много работали, но я бы хотел, чтобы мы пришли к этому в начале нашей совместной карьеры, потому что теперь, когда он что-то сочиняет, я знаю, что это будет. Не в том смысле, что это предсказуемо, но это упорядоченный процесс, в котором я действительно уверен».



Что касается его подхода к игре на барабанах на "From Hell I Rise", Paul сказал:



«Над моей головой не висела тень. Я имею в виду работу в SLAYER. Всегда остаётся наследие Dave'a и это стандарт, которому нужно соответствовать барабанщику, и я уважаю его. Но в рамках этого проекта я решил: "Я просто буду самим собой до конца". И я никогда не делал подобного со SLAYER, но у этого проекта не было такого наследия, которое висело бы над моей головой в этом плане, это был новый подход.



Kerry сочиняет в своём стиле, а я по-своему, и так будет всегда, и эта составляющая непреложна, потому что мы должны быть собой, это наша суть. Но нам не нужно было ничего доказывать. Мы просто жаждали работать, потому что прошло много времени. И нам не терпелось вернуться к музыке. Я думаю, что остальные участники группы думают так же. Это нечто новое, захватывающее, и костяк группы классный. У нас в группе три парня из района залива [Сан-Франциско], и мы все знаем друг друга, а ещё Kyle — все очень крутые. Они профессионалы, очень мотивированы, материал есть, и мы все в восторге».







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