18 мар 2024



Вокалист группы KERRY KING об альбоме: «Он превзойдёт все ожидания слушателей»



В новом интервью для The Dark Melody вокалист DEATH ANGEL Mark Osegueda рассказал о том, какие у него ощущения от участия в группе Kerry King'a:



«Я в восторге. Вот что я чувствую по этому поводу. Я чертовски рад. Я много работал, чтобы оказаться на этом месте, и с тех пор как я его получил, я очень много работал в студии. И сам процесс записи альбома был просто потрясающим. Мы отправились в студию с Джошем Уилбуром, и запись прошла великолепно. Всё получилось отлично. И я думаю, что Керри собрал группу из людей, которые, как он знал, смогут воплотить в жизнь его видение и то, что он слышал в своей голове. И одна песня из этой пластинки, "Idle Hands", уже вышла. Пластинка называется "From Hell I Rise". Она будет выпущена 17 мая на лейбле Reigning Phoenix Music. И альбом — просто зверь, он дикий. Так и есть. И слушатели будут искренне — я не могу сказать "удивлены", они будут удовлетворены. Понимаете, о чём я? Альбом превзойдёт все ожидания слушателей. И я очень взволнован этим и другими новостями, которые появляются. Мне также предстоит много гастролей. Мы начнём гастроли с этим проектом в мае, и они продлятся до самого августа. И да, мы все очень рады этому. Мы с нетерпением этого ждём, и я с радостью приму в этом участие. Правда».







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