4 июл 2024



KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока ничего не сделал»



KERRY KING продолжает публикацию роликов о новом альбоме "From Hell I Rise". В третьей части он ответил на вопрос о том, каким был отклик на дебютную пластинку:



«Я слышал не только от друзей, но и от журналистов, от людей, которым я даю интервью, что в целом этот альбом им нравится больше, чем всё, что я создал за свою карьеру. Мне сложно судить об этом, потому что я в этом принимал участие. Но мои хорошие друзья действительно в восторге от этой пластинки, они не стали бы нахваливать меня понапрасну. И то же самое говорят журналисты, которых я знаю уже давно, но мы не просто знакомы, они мои друзья, с которыми я не виделся из-за пандемии. И теперь всё набирает обороты. Я снова увижу всех своих друзей-журналистов. Но люди уже вовсю обсуждают эту пластинку. И все они, конечно, всё слышали, потому что они берут интервью об этом, так что они знают, о чём речь. Но я слышал, что люди в восторге от этой пластинки. Мне очень нравится этот альбом. Мне очень нравится [последний альбом SLAYER 2015 года] "Repentless", но я думаю, что на альбоме моей группы все участники сыграли лучше».



По поводу решения назвать свою группу KERRY KING он сказал:



«На самом деле она не должна была носить моё имя. [Смеётся]. Просто всё встало на свои места. Мы размышляли месяцами, годами, пытаясь придумать название, которое бы нас устроило, которое не было бы занято, не использовалось какой-нибудь другой компанией, не было бы названием торговой марки, чтобы не возникло конфликта интересов. И вот настало время анонсировать наши первые концерты, и нам нужно было что-то придумать. Так у нас появился логотип. Кто-то сказал: просто назови проект KERRY KING. Все знают, кто ты, все знают, чем ты занимаешься. Но, несмотря на это, давления не было, потому что всё было готово и записано ещё до того, как мы начали называться KERRY KING. Название появилось уже после, и нам некуда было деваться. И всем понравился логотип, так что мы решили оставить моё имя».







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