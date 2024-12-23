23 дек 2024



KERRY KING: «Такого б...а как в мИтоле нет нигде!»



KERRY KING в недавнем интервью ответил на вопрос, заходил ли музыка SLAYER молодым:



«Думаю, да. Я думал так и 20 лет назад. Вы можете увидеть, как старшие братья приводят младших братьев и сестер или даже родители приводят своих детей, потому что такая музыка не вызывает отторжения в семейном кругу. Понимаете, о чем я? Это не так уж и странно, если тебе нравится та же музыка, что и твоим родителям. Это очень круто. И это один из немногих вариантов музыки, в котором это допустимо. Так что, да, вы видите все разновидности... Например, на первом шоу [с] Kerry King [сольной группой] мы выступали в небольшом клубе за пределами Чикаго, и я видел много пожилых фанатов, потому что они знали, что нужно покупать билеты как можно быстрее, потому что они уйдут [быстро] — это был зал на 400 мест; он был крошечным. Так что там было много наших фанатов, возможно, первого поколения. Но, да, я постоянно вижу детей в футболках SLAYER, детей в футболках Kerry King, METALLICA, MEGADETH. Это просто такой стиль музыки, металл — такого б..а, как в здесь, не найдешь нигде!».







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