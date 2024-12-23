Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 145
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 52
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 21
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 18
*Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку» 17
*Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer" 16
*ALICE IN CHAINS мошенники? 13
*Новое видео KING DIAMOND 13
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 145
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 52
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 21
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 18
[= ||| все новости группы



*

Kerry King

*



23 дек 2024 : 		 KERRY KING: «Такого б...а как в мИтоле нет нигде!»

20 дек 2024 : 		 KERRY KING выбрал лучший альбом BLACK SABBATH

18 дек 2024 : 		 Зачем KERRY KING стали играть IRON MAIDEN

10 дек 2024 : 		 KERRY KING опять сыграл IRON MAIDEN

9 дек 2024 : 		 KERRY KING о выступлениях сольно

5 дек 2024 : 		 KERRY KING почтил память Пола Ди'Анно и высказался о позднем IRON MAIDEN

8 ноя 2024 : 		 KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу»

15 окт 2024 : 		 KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля

2 окт 2024 : 		 Новое видео KERRY KING

17 сен 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

4 сен 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

2 сен 2024 : 		 KERRY KING не против новых концертов SLAYER

22 авг 2024 : 		 MARK OSEGUEDA о работе в KERRY KING

17 авг 2024 : 		 KERRY KING: «Люди — это тараканы!»

15 авг 2024 : 		 KERRY KING готов выпустить демки со своим вокалом

14 авг 2024 : 		 Гитарист KERRY KING не за ИИ

12 авг 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

6 авг 2024 : 		 KERRY KING: «PHILIP ANSELMO — не мой перец»

31 июл 2024 : 		 MARK OSEGUEDA: «Называть KERRY KING супергруппой неправильно»

26 июл 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

23 июл 2024 : 		 KERRY KING прогрел LAMB OF GOD и MASTODON

22 июл 2024 : 		 MARK MORTON уважает KERRY KING

21 июл 2024 : 		 PAUL BOSTAPH о работе с KERRY KING

14 июл 2024 : 		 KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS

11 июл 2024 : 		 PHIL DEMMEL: «KERRY KING просто неправильно понят!»

8 июл 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING
Показать далее
| - |

|||| 23 дек 2024

KERRY KING: «Такого б...а как в мИтоле нет нигде!»



zoom
KERRY KING в недавнем интервью ответил на вопрос, заходил ли музыка SLAYER молодым:

«Думаю, да. Я думал так и 20 лет назад. Вы можете увидеть, как старшие братья приводят младших братьев и сестер или даже родители приводят своих детей, потому что такая музыка не вызывает отторжения в семейном кругу. Понимаете, о чем я? Это не так уж и странно, если тебе нравится та же музыка, что и твоим родителям. Это очень круто. И это один из немногих вариантов музыки, в котором это допустимо. Так что, да, вы видите все разновидности... Например, на первом шоу [с] Kerry King [сольной группой] мы выступали в небольшом клубе за пределами Чикаго, и я видел много пожилых фанатов, потому что они знали, что нужно покупать билеты как можно быстрее, потому что они уйдут [быстро] — это был зал на 400 мест; он был крошечным. Так что там было много наших фанатов, возможно, первого поколения. Но, да, я постоянно вижу детей в футболках SLAYER, детей в футболках Kerry King, METALLICA, MEGADETH. Это просто такой стиль музыки, металл — такого б..а, как в здесь, не найдешь нигде!».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 6 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

23 дек 2024
rassol
Блядства?
23 дек 2024
N
Nicolas444883
Что с сайтом? Почему все на английском? Ахаха)
23 дек 2024
IJzerklompje
Nicolas444883, в правом верхнем углу надо нажать на флаг
23 дек 2024
Nord61
А с каких пор слово "братство" перешло в разряд нецензурных?
23 дек 2024
N
Nepalcev
Новогодние викторины на Тёмном.
Like!1
24 дек 2024
gravitgroove
да уж, братсво, пока не доходит до сравнений Metallica и Megadeth. Вороны на помойке и то сплочение.

просмотров: 341

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом