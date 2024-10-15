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KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля



KERRY KING в недавнем интервью Metal Hammer ответил на вопрос о том, кого бы он хотел видеть в роли себя в возможном байопике:



«Единственный, кто хоть немного подходит под описание — Вин Дизель. Если пойти по этому пути, то можно назвать и Скалу [Дуэйн Джонсон], но я не такой гигант. Хотя это было бы круто. Так что выбираю Скалу, потому что мне нравится многое из того, в чем он снимается».







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