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Kerry King

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KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля



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KERRY KING в недавнем интервью Metal Hammer ответил на вопрос о том, кого бы он хотел видеть в роли себя в возможном байопике:

«Единственный, кто хоть немного подходит под описание — Вин Дизель. Если пойти по этому пути, то можно назвать и Скалу [Дуэйн Джонсон], но я не такой гигант. Хотя это было бы круто. Так что выбираю Скалу, потому что мне нравится многое из того, в чем он снимается».




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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15 окт 2024
WahrandPhain
нихуя он дурак)
15 окт 2024
Exceptional
Ну Дизель и правда больше подходит
15 окт 2024
R
Rutger
Джек Блэк в самый раз
15 окт 2024
C
Claus
Это он еще Бондарчука не видел.

просмотров: 449

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