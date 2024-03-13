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Kerry King

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MARK OSEGUEDA о том, как оказался в группе KERRY KING



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5 февраля стало известно, что гитарист SLAYER Kerry King выпустит дебютный альбом своего сольного проекта, "From Hell I Rise", 17 мая на лейбле Reigning Phoenix Music.

В новом интервью El Planeta Del Rock Mark Osegueda рассказал о том, как он оказался в группе Керри:

«Это не было одномоментным событием. Это был долгий процесс. Мы с Kerry, конечно, друзья, но это не причина, по которой я получил это место. Ни в коем случае не потому, что мы друзья. Это определённо тяжёлая работа.

Он сам по себе величина, как и SLAYER, и когда SLAYER объявили, что больше не собираются выступать, он дал всем понять, что ещё не закончил. Об этом было объявлено много лет назад. Вероятно, во время пандемии я просто позвонил ему ни с того ни с сего, или, скорее, написал сообщение: "Просто чтобы ты знал, я слышал, что у тебя новый проект, и я хочу предложить себя, точнее своё горло". А он такой: "Хм". Он очень серьёзный парень, и он ответил: "Хорошо". Я знаю, что он очень серьёзно относится ко всему, что делает в музыкальном плане.

Это была тяжёлая работа, скажу я вам, было много хождений туда-сюда. Я сделал с ним довольно много демо-записей, и ничего нельзя было сказать наверняка. Я знаю, что у него на примете были другие люди на каждую позицию в группе. Я думаю, что Пол был самым лучшим кандидатом, а потом... У Kerry своё видение.

Он знал, чего хочет. Он знал, что слышит в своей голове, и ему нужен был состав, который мог бы это осуществить. И после долгих трудов в один прекрасный день мы с ним оказались вместе, и это было очень просто. Но прошло довольно много времени, было проделано много работы, и он сказал: "Если ты хочешь это место, оно твоё". И я, конечно, посмотрел на него такой: "А. Да, чёрт возьми". Я крепко обнял его, и с тех пор это была еще более тяжёлая работа. Как бы я ни старался, чтобы получить это место, как только я его получил, стало ещё труднее — нужно было сконцентрироваться на песнях и сделать то, что я собирался сделать, чтобы добиться результата в студии. Как только мы оказались в студии Henson Studios в Голливуде с Джошем Уилбуром, который продюсировал альбом, мы не стали валять дурака. Мы отправились в студию, всё сделали, а через две недели вышли. Это была работа каждый день, но один из самых потрясающих студийных опытов, которые у меня были, и очень приятный».

Что касается альбома "From Hell I Rise", Mark сказал:

«Это зверюга. Это работа, которой я горжусь от начала до конца, и я знаю, что все участники записи, все мы в группе очень гордимся этим альбомом. И я думаю, когда люди услышат его, они будут потрясены. Да, это чудовище».




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13 мар 2024
Kliops144
"Это не было одномоментным событием. "
"я просто позвонил ему ни с того ни с сего....я слышал, что у тебя новый проект, и я хочу предложить себя"
Like!1
13 мар 2024
Орион
Kliops144, "...точнее своё горло" © уточнил друг Керри Кинга MARK OSEGUEDA
13 мар 2024
Н
НELLECTOR
Я бы и в Slayer Арайю на Марка заменил. Лучший вокалист в трэше сегодня.
13 мар 2024
father
НELLECTOR, насчёт лучшего хз, но Арайа точно один из самых, мягко говоря, неубедительных
13 мар 2024
olly71
Ага осенью Слеер передумают опять расходится и филипинец уже опять не в группе . Я там не в курсе он из Мертвого Ангела уже ушёл или ещё нет.

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