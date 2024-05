29 май 2024



KERRY KING хочет исполнять каверы MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN и METALLICA на своих концертах



9 мая в рамках интервью для American Musical Supply гитарист SLAYER Kerry King ответил на вопросы на фестивале Welcome To Rockville в Дайтона-Бич, штат Флорида. Ниже приведены выдержки из беседы.



На вопрос о различиях в музыкальном направлении его сольной группы и SLAYER Kerry ответил:



«Безусловно, материал похож. В прессе меня часто спрашивают: "Что ты чувствуешь, когда тебя сравнивают со SLAYER? Тебя будут сравнивать со SLAYER всю твою карьеру". Я отвечаю что-то типа: "Ну да, я же был в SLAYER". Думаю, это довольно круто. Я бы предпочёл, чтобы меня сравнивали с собой, а не с кем-то, кто мне не нравится.



И я считаю, что, например, когда я был в SLAYER, на мне были лошадиные шоры, но для этого проекта они открылись процентов на пять — не так уж и много. Но, например, панк-песню "Two Fists" [из дебютного альбома "From Hell I Rise"] я бы, пожалуй, не стал включать в альбом SLAYER, но панк — одно из моих влияний, а этот альбом посвящён тому, что на меня повлияло, так что я посчитал нормальным включить её в свой сольный альбом».



По поводу первого живого выступления своей сольной группы, которое состоялось 7 мая в Reggies в Чикаго, штат Иллинойс, Kerry сказал:



«Я посмотрел несколько фрагментов чикагского шоу вчера вечером и сегодня, и оно выглядит лучше, чем я его запомнил. [Смеётся]. Я вышел из-за кулис и сразу облажался. С первых секунд. Я правильно взял первый аккорд, а потом начался отсчёт, и я сыграл что-то другое. Но, к счастью, на записи этого не слышно. Никто в аудитории ничего не понял, потому что они ещё не знают эту песню. Я выгадал неделю до выхода альбома».



На вопрос о том, планирует ли он добавить больше песен SLAYER в предстоящие концерты своей сольной группы, Kerry ответил:



«Ну, нет, потому что большинство парней из моей группы - я имею в виду, я и Paul [Bostaph], вероятно, знаем их большую часть, но другие члены не знают. И я не собираюсь тратить их время на изучение того, что мы, возможно, сыграем, а возможно, и нет. В Чикаго мы сыграли пять или шесть песен SLAYER и намного больше песен новой группы. Сегодня вечером [на фестивале Welcome To Rockville] у нас более короткий сет. В нем будет всего две песни SLAYER. И я думаю, что мы уберем пару песен K.K. тоже. Мы играем 50 минут, так что это, наверное, составит где-то 10 песен. Из SLAYER я играю только то, что написал полностью или написал в соавторстве. Сыграю ли я когда-нибудь «Angel Of Death»? Безусловно. Сыграю ли я когда-нибудь «War Ensemble»? Безусловно. Но в этом году я не хочу давать никому повода сказать: «О, он играет песни [покойного гитариста SLAYER] Джеффа Ханнемана». Я не буду их сейчас играть, потому что я не хочу этого слышать».



Кроме того, Kerry сказал, что по ходу тура он, возможно, начнет включать в сеты своей группы некоторые чужие песни:



«Каверы - это то, над чем я размышляю. Я бы был не прочь исполнять некий кавер на каждом концерте, когда мы хорошенько привыкнем к гастролям, и хочу исполнять то, что люди больше не видят и не слышат, например, «Ace Of Spades». Вы никогда больше не увидите MOTÖRHEAD. Так что, я думаю, это было бы круто. Или, к примеру, песни тех групп, которые увидеть еще можно, но конкретно эти песни они больше никогда не играют... что-то вроде 'Killers' от IRON MAIDEN. Не думаю, что они когда-нибудь вернут её в сет. Как не думаю, что и METALLICA в будущем снова станет исполнять 'Damage, Inc.'. Так что, я хотел бы представить поклонникам не только то, от чего получаю удовольствие лично я. Мне хотелось бы, чтобы слушатели услышали нечто уникальное, чего они больше нигде больше не смогут послушать».







