17 июн 2024 :
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Видео с выступления KERRY KING
11 июн 2024 :
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Видео с выступления KERRY KING
10 июн 2024 :
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KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится»
6 июн 2024 :
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KERRY KING отметил 60-летие на сцене
5 июн 2024 :
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KERRY KING: «Религия — это фарс!»
2 июн 2024 :
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KERRY KING: «С Gary мы по-прежнему близки»
29 май 2024 :
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KERRY KING хочет исполнять каверы MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN и METALLICA на своих концертах
28 май 2024 :
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KERRY KING: «Люблю я огняшку!»
27 май 2024 :
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KERRY KING: «Херни я не несу!»
23 май 2024 :
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KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола»
22 май 2024 :
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KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул»
21 май 2024 :
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PHIL DEMMEL заверил, что KERRY KING «не му*ак, а хороший парень»
19 май 2024 :
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KERRY KING о том, почему он не стал работать с вокалистом PANTERA
17 май 2024 :
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Новое видео KERRY KING
15 май 2024 :
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KERRY KING: «Схуднул малёха!»
14 май 2024 :
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KERRY KING: «Сейчас я могу двигаться вперёд и показать всем, на что мы способны»
13 май 2024 :
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KERRY KING готов к работе над новым материалом
10 май 2024 :
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SCOTT IAN: «Зря я поверил KERRY KING насчет SLAYER»
9 май 2024 :
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KERRY KING: «Если 95 процентов фанатов SLAYER будут довольны тем, что я делаю, значит, день прожит не зря»
8 май 2024 :
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Первый концерт KERRY KING
7 май 2024 :
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KERRY KING: «Реюнион SLAYER не повлечет за собой запись альбомов»
6 май 2024 :
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Гитарист KERRY KING: «Не один Джефф писал всё в SLAYER»
2 май 2024 :
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KERRY KING: «Начать оказалось труднее, чем я предполагал»
12 апр 2024 :
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Новое видео KERRY KING
18 мар 2024 :
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Вокалист группы KERRY KING об альбоме: «Он превзойдёт все ожидания слушателей»
14 мар 2024 :
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PHIL DEMMEL о возвращении SLAYER
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