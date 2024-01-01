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KERRY KING: «С Gary мы по-прежнему близки»



KERRY KING в рамках недавнего интервью радиостанции WRIF так ответил на вопрос, испытывал ли он большее давление при сочинении материала для альбома "From Hell I Rise", чем во время работы над альбомами SLAYER:



«Я понимаю вопрос, но я довольно бесстрастно отношусь к созданию музыки, и это одна и та же формула. У меня есть свое комфортное прикрытие в виде [барабанщика SLAYER и KERRY KING] Paul Bostaph, который придумывает все вместе со мной. Так что все было как обычно, только с несколькими новыми ребятами».



На вопрос о том, не предлагал ли он своим коллегам по группе SLAYER Gary и Tom'y идеи для "From Hell I Rise" до того, как записал их, он ответил:



«Нет. Они тут ни при чем. Gary слышал пару песен после их выхода, и он постоянно присылает мне сообщения о том, какая она тяжелая и как она ему нравится. Так что если люди думают, что мы с ним поссорились, то они очень далеки от истины. Мы по-прежнему близки. Мы с нетерпением ждем возможности выступить вместе в сентябре [на концертах, посвященных воссоединению SLAYER]. И он все еще болеет за меня, что очень здорово».



Далек он сказал, что изначально он планировал записать сольный проект при участии Holt'a, но в итоге решил отказаться от него, потому что хотел, чтобы в его новой группе было меньше связей со SLAYER:



«Чем больше частей я возьму, тем больше шансов [будет] у людей, которые будут его ненавидеть. Поэтому я сказал ему: "Gary, мне придется пойти другим путем". Изначально я думал использовать [продюсера] Terry Date, который продюсировал последнюю пластинку SLAYER, но, опять же, это была еще одна работа SLAYER, и я просто хотел держаться от этого подальше. Так что, к счастью, меня свели с Josh Wilbur, и мы отлично поладили. И он сделал потрясающую пластинку. Я очень горжусь тем, что он сделал».







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