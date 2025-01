сегодня



KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, BLACK SABBATH, AC/DC и METALLICA



KERRY KING в подкасте "Lipps Service With Scott Lipps" ответил на вопрос, какие альбомы он считает лучшими у некоторых из его любимых групп:



«Если бы я выбирал альбом JUDAS PRIEST, то это был бы не "British Steel", а "Stained Class". Если бы я выбирал альбом BLACK SABBATH, это был бы "Sabotage". Если бы я выбирал альбом AC/DC, то это был бы "Powerage". С IRON MAIDEN сложно, потому что очень разная атмосфера у "Killers" и "The Number Of The Beast". Я бы, наверное, выбрал "Number Of The Beast", потому что я думаю, что по набору песен он сильнее, чем "Killers", из-за той вещи типа баллады на "Killers"; я не помню, как она называется. Это сложный выбор, потому что "Killers" — отличная пластинка. И я должен отдать должное альбому METALLICA "Master Of Puppets". Это отличная пластинка».







