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Kerry King

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KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, BLACK SABBATH, AC/DC и METALLICA



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KERRY KING в подкасте "Lipps Service With Scott Lipps" ответил на вопрос, какие альбомы он считает лучшими у некоторых из его любимых групп:

«Если бы я выбирал альбом JUDAS PRIEST, то это был бы не "British Steel", а "Stained Class". Если бы я выбирал альбом BLACK SABBATH, это был бы "Sabotage". Если бы я выбирал альбом AC/DC, то это был бы "Powerage". С IRON MAIDEN сложно, потому что очень разная атмосфера у "Killers" и "The Number Of The Beast". Я бы, наверное, выбрал "Number Of The Beast", потому что я думаю, что по набору песен он сильнее, чем "Killers", из-за той вещи типа баллады на "Killers"; я не помню, как она называется. Это сложный выбор, потому что "Killers" — отличная пластинка. И я должен отдать должное альбому METALLICA "Master Of Puppets". Это отличная пластинка».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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12 янв 2025
gravitgroove
Ой, да... Prodigal Son - отличная песня с одним из нескольких лучших соло смита и мюррея за всю их карьеру в группе. Да и Children of the damned будто к балладе не имеет отношения... FFS!

просмотров: 237

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