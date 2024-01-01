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*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 56
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 27
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 18
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
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Kerry King

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20 июн 2024 : 		 KERRY KING о первом альбоме

17 июн 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

11 июн 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

10 июн 2024 : 		 KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится»

6 июн 2024 : 		 KERRY KING отметил 60-летие на сцене

5 июн 2024 : 		 KERRY KING: «Религия — это фарс!»

2 июн 2024 : 		 KERRY KING: «С Gary мы по-прежнему близки»

29 май 2024 : 		 KERRY KING хочет исполнять каверы MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN и METALLICA на своих концертах

28 май 2024 : 		 KERRY KING: «Люблю я огняшку!»

27 май 2024 : 		 KERRY KING: «Херни я не несу!»

23 май 2024 : 		 KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола»

22 май 2024 : 		 KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул»

21 май 2024 : 		 PHIL DEMMEL заверил, что KERRY KING «не му*ак, а хороший парень»

19 май 2024 : 		 KERRY KING о том, почему он не стал работать с вокалистом PANTERA

17 май 2024 : 		 Новое видео KERRY KING

15 май 2024 : 		 KERRY KING: «Схуднул малёха!»

14 май 2024 : 		 KERRY KING: «Сейчас я могу двигаться вперёд и показать всем, на что мы способны»

13 май 2024 : 		 KERRY KING готов к работе над новым материалом

10 май 2024 : 		 SCOTT IAN: «Зря я поверил KERRY KING насчет SLAYER»

9 май 2024 : 		 KERRY KING: «Если 95 процентов фанатов SLAYER будут довольны тем, что я делаю, значит, день прожит не зря»

8 май 2024 : 		 Первый концерт KERRY KING

7 май 2024 : 		 KERRY KING: «Реюнион SLAYER не повлечет за собой запись альбомов»

6 май 2024 : 		 Гитарист KERRY KING: «Не один Джефф писал всё в SLAYER»

2 май 2024 : 		 KERRY KING: «Начать оказалось труднее, чем я предполагал»

12 апр 2024 : 		 Новое видео KERRY KING

18 мар 2024 : 		 Вокалист группы KERRY KING об альбоме: «Он превзойдёт все ожидания слушателей»
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|||| сегодня

KERRY KING о первом альбоме



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KERRY KING выпустил первое видео из серии интервью, посвящённых его недавно вышедшему дебютному сольному альбому "From Hell I Rise".




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