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Kerry King

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KIRK HAMMETT похвалил соло PHIL'a DEMMEL'a в сольном проекте KERRY KING'a



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В новом интервью Good Company бывший гитарист MACHINE HEAD и VIO-LENCE Phil Demmel, который сейчас играет с Kerry King'ом в сольной группе гитариста SLAYER, рассказал о первом сингле из предстоящего сольного альбома Кинга "From Hell I Rise", песне под названием "Idle Hands", которая появилась в сети в начале февраля:

«Это была первая песня, которую я услышал, и это была первая песня, для которой я сочинил соло. Так что соло в этой песне было первым, которое я написал здесь, в студии. Очень круто слышать, что это первая выпущенная песня. Сегодня я немного пообщался с гитаристом METALLICA Kirk'ом Hammett'ом. Потому что он сказал [вокалисту DEATH ANGEL и KERRY KING] Mark'y Osegueda: "Это соло просто потрясающее. Это соло года", или что-то в этом роде. Так что я поблагодарил его.

Я сказал: "Я слышал, что тебе понравилось соло в этой песне". А он такой: "Боже мой. Я думал, это Kerry. Я не знал". Он не понял, кто это сочинил. И я пропустил его звонок, но он оставил мне офигенное голосовое сообщение, в котором сказал что-то вроде: "Это лучшее соло года на данный момент" и другие потрясающие вещи. Он один из наших героев, и круто узнать, что он восторгается моим соло... Вообще-то это одно из моих самых нелюбимых соло на альбоме, но услышать это от него было потрясающе».

Demmel рассказал о своём подходе к исполнению соло в проекте Керри:

«Я хочу привнести это в группу. Я хочу привнести это ощущение — не знаю, мелодия это или... Я ненавижу словосочетание "контролируемый хаос", но должна быть какая-то связь между музыкой и фрагментами соло — эти соло-партии в композициях SLAYER и в музыке Kerry до этого были действительно неистовыми. То, что делал Gary [Holt, гитарист SLAYER и EXODUS] во время участия в SLAYER, соответствовало всей этой брутальности, и я думаю, что мои соло менее брутальны по своей природе. И я должен был посоветоваться с Kerry. Так что мне пришлось поговорить с ним, затронуть эту тему: "Вот что у меня получилось". Я сначала записал свои соло, сыграл их 50 раз, и теперь я играю их за один проход, играю их как можно лучше, я отправил их и сказал: "Вот что я собираюсь записать", конечно, если он не против, потому что это его проект. Я просил: "Это нормально? И он ответил: "Да, мне нравится". Он, как истинный Kerry, ответил: "Я не испытываю ненависти к ним". Так что для меня это был комплимент от Kerry King'a».




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11 мар 2024
gravitgroove
Кажется, одно из лучших соло, что написал Дэммел и что быстро ныряет в сознание, было на "Descend the shades of night" в MH.
Like!1

просмотров: 679

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