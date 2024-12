сегодня



KERRY KING выбрал лучший альбом BLACK SABBATH



KERRY KING в интервью Wall Of Sound ответил на вопрос, какой бы один альбом BLACK SABBATH он взял с собой в открытый космос, так как Земле наставал ...здец:



«Я бы взял... На самом деле всё одновременно и просто, и сложно — я ведь ярый фанат Дио. Но я бы всё же выбрал "Sabotage", мне нравится его атмосфера. Это очень круто. Все пластинки у SABBATH крутые, но я вот всё же возьму в космос эту. Может, из-за "Symptom Of The Universe". Короче, не знаю я конкретную причину, на этом альбоме до бесконечности много крутейшего материала!»







