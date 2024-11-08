Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 41
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 22
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 22
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 16
*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 16
*Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не быват... 12
*Барабанщик THE DOORS сунет за Камалу 12
*Новые обещания нового KING DIAMOND 12
*Гитарист SEPULTURA пригласил братьев на концерты 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 41
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 22
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 22
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 16
[= ||| все новости группы



*

Kerry King

*



8 ноя 2024 : 		 KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу»

15 окт 2024 : 		 KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля

2 окт 2024 : 		 Новое видео KERRY KING

17 сен 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

4 сен 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

2 сен 2024 : 		 KERRY KING не против новых концертов SLAYER

22 авг 2024 : 		 MARK OSEGUEDA о работе в KERRY KING

17 авг 2024 : 		 KERRY KING: «Люди — это тараканы!»

15 авг 2024 : 		 KERRY KING готов выпустить демки со своим вокалом

14 авг 2024 : 		 Гитарист KERRY KING не за ИИ

12 авг 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

6 авг 2024 : 		 KERRY KING: «PHILIP ANSELMO — не мой перец»

31 июл 2024 : 		 MARK OSEGUEDA: «Называть KERRY KING супергруппой неправильно»

26 июл 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

23 июл 2024 : 		 KERRY KING прогрел LAMB OF GOD и MASTODON

22 июл 2024 : 		 MARK MORTON уважает KERRY KING

21 июл 2024 : 		 PAUL BOSTAPH о работе с KERRY KING

14 июл 2024 : 		 KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS

11 июл 2024 : 		 PHIL DEMMEL: «KERRY KING просто неправильно понят!»

8 июл 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

4 июл 2024 : 		 KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока ничего не сделал»

26 июн 2024 : 		 KERRY KING: «Религия — это ложь!»

21 июн 2024 : 		 Видео полного выступления KERRY KING

20 июн 2024 : 		 KERRY KING о первом альбоме

17 июн 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

11 июн 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING
Показать далее
| - |

|||| сегодня

KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу»



zoom
В рамках вопросов от читателей Metal Hammer KERRY KING'a спросили, в какой иной группе он себя представляет, на что он ответил:

«Я почти попал в MEGADETH. Думаю, если бы я и [лидер MEGADETH] Dave Mustaine смогли сосуществовать в течение четырёх лет, это была бы совсем другая группа. Я не говорю, что я сделал бы их лучше — я сделал бы их другими.

Ещё из забавного. Я был за кулисами на концерте MERCYFUL FATE в Лас-Вегасе, разговорился с [гитаристом] Hank'ом Shermann'ом и сказал ему: "Я подумал, что вы можете пригласить меня к себе", и было видно, как его голова словно взорвалась — "Мне это и в голову не приходило!" Я большой поклонник MERCYFUL FATE, так что я бы сделал это в мгновение ока.

Я бы также с удовольствием сыграл с JUDAS PRIEST. В ту короткую секунду, когда Richie заболел, и они решили продолжать с одним гитаристом, я подумал, что если они позовут меня и скажут: "Ты мог бы стать нашим единственным гитаристом?", то я, честно говоря, не уверен, что смог бы, потому что они являются группой, где крайне важны обе гитары. К счастью, они так и не обратились ко мне, но если бы они спросили, думаю, это было бы самое трудное "нет" в моей жизни».




Like!+3Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 18 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

8 ноя 2024
Вашингтон Ирвинг
Царь Мидас на букву "Г", хорошо, что выперли его из Меги.
  Dislike!2
8 ноя 2024
olly71
Вашингтон Ирвинг, он сам ушёл так как работать сразу в двух группах было невозможно по времени и он выбрал Слеер так как это была всё таки его группа а Мега была группой Дейва где Кинг был всего лишь наёмным работником.
8 ноя 2024
olly71
olly71, причём его уход так разозлил тогда Мастейна что он наговорил про него много гадостей которых говорить не следовало.
8 ноя 2024
Вашингтон Ирвинг
olly71, если б не ушел, Мастейн бы его всё равно выпер, т.к. не дал бы ему ничего менять в своей группе
8 ноя 2024
olly71
Вашингтон Ирвинг, ну может быть хотя бы успели записать один альбом хотя два таких харизматичных в одной группе вряд ли уживутся .
8 ноя 2024
C
Crane76
olly71, не удивително, дейв тот ещё мудак
  Dislike!1
8 ноя 2024
olly71
Crane76, ну до тебя то ему ой как далеко всё равно . ведь так ? )))))
8 ноя 2024
Corpsegrinder04
Кинга надо вместо Большакова и Страйка в "Волю и Разум". А то там говорят , что Треш играют, я его что-то не расслышал.
Like!2
8 ноя 2024
C
Crane76
Corpsegrinder04, ты пытался услышать thrash, а они играют trash metal
Like!1
8 ноя 2024
R
Rutger
Со SLAYER справился, почему бы не погубить еще пару-тройку групп.
  Dislike!2
8 ноя 2024
gravitgroove
Если бы бросил Slayer ради Megadeth, то пришлось бы научиться варить хмурый с ложки для начала.
8 ноя 2024
M
Mike Barlow
Вокалиста бы нашел хорошего, для начала?
Like!1
8 ноя 2024
ElectricRetard
Mike Barlow, конечно, ведь основная группа Керри славилась наличием просто бомбического вокала. Ага.
Like!1  Dislike!1
8 ноя 2024
M
Mike Barlow
ElectricRetard, а сравнении с Мегадэйвом - Арайя несомненно велик. Да и по гамбургскому счету, неплох.
Like!3
8 ноя 2024
P
Petrovich Sexyy
Mike Barlow, вот я с тобой согласен (хотя насчёт гамбургского счёта утверждение смелое), но знаю, что для Ретарды уж лучше Рыжий, чем Том. И могу это понять (но не разделить)
8 ноя 2024
olly71
Mike Barlow, один гнусавит в нос второй орёт как будто у него в жопе паяльник . Оба не великие певцы но Мастейн хотя бы ни когда не считал себя хорошим певцом и запел вынужденно потому как за полгода через группу прошло 3-4 певца и ни один не задержался больше чем на месяц а первые концерты были уже назначены и нужно было кому то петь а потом уже и первый альбом вышел и тд
8 ноя 2024
d
dek
Интересно, может ли нейросеть сгенерировать - как бы звучала Метла, если б Бертон не погиб, Мегадет с Кингом, Винни Пух с крокодилом и тд?
8 ноя 2024
olly71
dek, так есть записи Меги с Кингом и концертные и студийные . на фиг генерировать. слушай оригинал
Like!1

просмотров: 871

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом