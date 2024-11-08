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KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу»



В рамках вопросов от читателей Metal Hammer KERRY KING'a спросили, в какой иной группе он себя представляет, на что он ответил:



«Я почти попал в MEGADETH. Думаю, если бы я и [лидер MEGADETH] Dave Mustaine смогли сосуществовать в течение четырёх лет, это была бы совсем другая группа. Я не говорю, что я сделал бы их лучше — я сделал бы их другими.



Ещё из забавного. Я был за кулисами на концерте MERCYFUL FATE в Лас-Вегасе, разговорился с [гитаристом] Hank'ом Shermann'ом и сказал ему: "Я подумал, что вы можете пригласить меня к себе", и было видно, как его голова словно взорвалась — "Мне это и в голову не приходило!" Я большой поклонник MERCYFUL FATE, так что я бы сделал это в мгновение ока.



Я бы также с удовольствием сыграл с JUDAS PRIEST. В ту короткую секунду, когда Richie заболел, и они решили продолжать с одним гитаристом, я подумал, что если они позовут меня и скажут: "Ты мог бы стать нашим единственным гитаристом?", то я, честно говоря, не уверен, что смог бы, потому что они являются группой, где крайне важны обе гитары. К счастью, они так и не обратились ко мне, но если бы они спросили, думаю, это было бы самое трудное "нет" в моей жизни».







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