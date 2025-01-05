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KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов



KERRY KING в интервью "Lipps Service With Scott Lipps" попросили выбрать пятёрку лучших гитаристов всех времён. Он ответил:



«Мне будет трудно их расставить по местам, но я могу назвать пятерых. Ritchie Blackmore из DEEP PURPLE и RAINBOW, Tony Iommi из BLACK SABBATH, Эдди Ван Хален из VAN HALEN, без сомнения. Вероятно, мой любимый музыкант всех времён — Glenn Tipton из JUDAS PRIEST. И я думаю, что его недооценивают. Потому что если вы посмотрите на то, какие партии он исполнял и когда он их исполнял, он стал новатором во многих вещах. Итак, кто же пятый? Я возьму супертяжёлого музыканта, который является моим братом, и скажу, что это [гитарист PANTERA и OZZY OSBOURNE и фронтмен BLACK LABEL SOCIETY] Zakk Wylde».







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