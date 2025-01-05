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Kerry King

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KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов



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KERRY KING в интервью "Lipps Service With Scott Lipps" попросили выбрать пятёрку лучших гитаристов всех времён. Он ответил:

«Мне будет трудно их расставить по местам, но я могу назвать пятерых. Ritchie Blackmore из DEEP PURPLE и RAINBOW, Tony Iommi из BLACK SABBATH, Эдди Ван Хален из VAN HALEN, без сомнения. Вероятно, мой любимый музыкант всех времён — Glenn Tipton из JUDAS PRIEST. И я думаю, что его недооценивают. Потому что если вы посмотрите на то, какие партии он исполнял и когда он их исполнял, он стал новатором во многих вещах. Итак, кто же пятый? Я возьму супертяжёлого музыканта, который является моим братом, и скажу, что это [гитарист PANTERA и OZZY OSBOURNE и фронтмен BLACK LABEL SOCIETY] Zakk Wylde».




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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5 янв 2025
Corpsegrinder04
В общем и целом адекватный выбор. Только вместо одного бородатого бройлера , на пятое место я бы другого поставил, а именно Петрушку.
  Dislike!1
5 янв 2025
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, понимаешь, брат, он не брат ему…
5 янв 2025
C
Crane76
Corpsegrinder04, бородатый бройлер тут как никак кстати, чего не скажешь про блэкмора и айоми
Like!1
5 янв 2025
M
Mad Katz
Обошлось без слэшей и прочей нечисти типа как на фото, уже неплохо. По нынешним временам отъявленный неформал.
5 янв 2025
N
Nicolas444883
Mad Katz, ну нечисть по факту здесь только ты. Обычный сетевой уебан, самоутверждающийся за счет оскорблений заслуженных музыкантов. Но что поделать. Ты же не можешь сочинить риффак а-ля Creeping Death или Enter Sandman, как это сделал Хэммет. Остается только писать комменты.
5 янв 2025
olly71
Блэкмор да все остальные нет .
5 янв 2025
P
Petrucci
На первом месте должен быть непревзойденный виртуоз Ace Frehley,который сподвиг многих будущих американских рокеров взять в руки гитару с мыслями,что если этот распиздяй смог,то и я смогу! )))

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