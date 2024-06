сегодня



KERRY KING отметил 60-летие на сцене



KERRY KING выступлением третьего июня в Poppodium 013, Tilburg, Netherlands, открыл тур в поддержку альбома "From Hell I Rise":



01. Where I Reign

02. Trophies Of The Tyrant

03. Toxic

04. Repentless (SLAYER song)

05. Two Fists

06. Tension

07. Everything I Hate About You

08. Chemical Warfare (SLAYER song)

09. Idle Hands

10. Rage

11. Hate Worldwide (SLAYER song)

12. Residue

13. Disciple (SLAYER song)

14. Crucifixation

15. Shrapnel

16. Raining Blood (SLAYER song)

17. Black Magic (SLAYER song)

18. Payback (SLAYER song)

19. From Hell I Rise







