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KERRY KING готов выпустить демки со своим пением



В недавнем интервью KERRY KING подтвердил, что изначально именно он записывал вокал для демо-версий песен с "From Hell I Rise":



«Я просто звучу как злой белый панк-пацан... Мне кажется, это звучит как-то по-подростковому. Потому что я понимаю, как это делается — если только я не споткнусь на произношении или еще на чем-то. Так что, да, я понимал, как нужно спеть. Я просто записал это демо, чтобы у нас было что-то готовое. Я знал, что не хочу петь на постоянной основе, потому что я не могу одновременно петь и играть так много. Легкие партии — да, но не так, как это делают Zakk [Wylde, BLACK LABEL SOCIETY] или James [Hetfield, METALLICA]. Это сумасшедшие вокалисты, которые играют сумасшедшие риффы под то, что они поют. Я понятия не имею, как они это проделывают».



На вопрос о том, выпустит ли он когда-нибудь треки со своим рабочим вокалом "в качестве отдельного бонуса", он ответил:



«Я не против. Если вы спросите меня, например, что если бы Glenn Tipton спел все песни PRIEST, вы бы захотели это услышать? Я скажу, что это чертовски странный пример, потому что там ведь есть сраный Rob Halford! Но мне было бы любопытно такое услышать. Это интригует.



Посмотрим. И следующий альбом я тоже спою. Так что просто от меня не отвертеться!»







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