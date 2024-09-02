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Kerry King

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2 сен 2024 : 		 KERRY KING не против новых концертов SLAYER

22 авг 2024 : 		 MARK OSEGUEDA о работе в KERRY KING

17 авг 2024 : 		 KERRY KING: «Люди — это тараканы!»

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6 авг 2024 : 		 KERRY KING: «PHILIP ANSELMO — не мой перец»

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14 июл 2024 : 		 KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS

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8 июл 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

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26 июн 2024 : 		 KERRY KING: «Религия — это ложь!»

21 июн 2024 : 		 Видео полного выступления KERRY KING

20 июн 2024 : 		 KERRY KING о первом альбоме

17 июн 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

11 июн 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

10 июн 2024 : 		 KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится»

6 июн 2024 : 		 KERRY KING отметил 60-летие на сцене

5 июн 2024 : 		 KERRY KING: «Религия — это фарс!»

2 июн 2024 : 		 KERRY KING: «С Gary мы по-прежнему близки»

29 май 2024 : 		 KERRY KING хочет исполнять каверы MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN и METALLICA на своих концертах
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KERRY KING не против новых концертов SLAYER



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KERRY KING в недавнем интервью Los Angeles Times, вновь затронул тему новых концертов SLAYER:

«Я не был готов бросить это дело, но нет смысла продолжать с кем-то, кто больше не хочет этого делать, потому что тогда на сцене окажется человек с неполным зарядом. Мы выиграли Суперкубок и ушли. Это очень круто. Теперь у нас есть три юбилейных шоу. Будут ли еще? Не знаю. Будем ли мы когда-нибудь снова записываться? Определенно нет. Будем ли мы когда-нибудь снова гастролировать? Определенно нет. Но если мы будем выступать то тут, то там, чтобы порадовать людей, я не против».




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2 сен 2024
гладиатор
Всё будет, естественно.
2 сен 2024
balamut75
Всё что он перечислил где есть слово нет надо ставить слово ДА.Кому он пистит,самому себе?-Верю что сам себе свистит ибо и так понятно что группы создаются что бы показать себя на что ты и группа способна и заработать бабла и всё.Поэтому нехрен горбатого лепить и оправдываться,говори правду что хочу бабла,в этом нет ничего стрёмного так как все хотят бабло так как оно создаёт комфорт в жизни а комфорт и удобство хотят все.Я этого лысого понимаю и не осуждаю за его скрытые хотелки но стрёмно читать блевотину в оправдание своим желаниям и хотелкам.Будут у них и альбомы и прощальные туры штук 20 и кучу концертов и как ни удивительно тысячи оправданий и возможно срач в адрес друг друга

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