сегодня



KERRY KING не против новых концертов SLAYER



KERRY KING в недавнем интервью Los Angeles Times, вновь затронул тему новых концертов SLAYER:



«Я не был готов бросить это дело, но нет смысла продолжать с кем-то, кто больше не хочет этого делать, потому что тогда на сцене окажется человек с неполным зарядом. Мы выиграли Суперкубок и ушли. Это очень круто. Теперь у нас есть три юбилейных шоу. Будут ли еще? Не знаю. Будем ли мы когда-нибудь снова записываться? Определенно нет. Будем ли мы когда-нибудь снова гастролировать? Определенно нет. Но если мы будем выступать то тут, то там, чтобы порадовать людей, я не против».







+1 -0



( 2 ) просмотров: 182

