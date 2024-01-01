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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 23
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
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Kerry King

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KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул»



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В новом интервью телешоу Metal Hammer Greece "TV War" гитариста SLAYER Kerry King'a спросили, был ли у него когда-нибудь негативный опыт встречи с одним из его музыкальных кумиров. Он ответил:

«Да. Только один раз. И я не скажу вам, кто это был, потому что он этого не заслуживает. Но в девяти случаях из десяти... Последним, о ком я могу сказать, потому что я всё ещё был его большим фанатом, стал гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi. И это произошло уже довольно поздно, но это был чёртов Tony; он крёстный отец всей этой фигни. Думаю, это был 2006 год. Я знал его и до этого, но не мог с ним поговорить. Это же был Iommi — у меня просто не хватало духу.

В 2006 году я поехал на церемонию Classic Rock Awards в Британии. Я вручал Tony награду и чертовски нервничал. Я оказался в новой для себя среде. Я участвовал в металл-шоу, я участвовал в награждениях Golden Gods [Revolver] много раз, но на Classic Rock Awards я был не в своей тарелке.

Steven Tyler [AEROSMITH], AC/DC, DEF LEPPARD — там были люди, которыми я восхищался, но не знал никого из них. Так что я струхнул. Я ударил по микрофону, когда говорил. Я выставил себя полным идиотом. [Смеётся]. И вот я вручил Tony его награду, сфотографировался с ним. Тогда я почувствовал, что мы стали братьями. Я справился с этой ситуацией, и это было круто.

У меня было много героев — от JUDAS PRIEST до BLACK SABBATH и, чёрт возьми, Ritchie Blakmore'a. Но Тони такой единственный. Я должен был взобраться на эту гору и преодолеть её».




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