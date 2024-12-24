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Kerry King

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MARK OSEGUEDA о работе с KERRY KING



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MARK OSEGUEDA в недавнем интервью ответил на вопрос, что в плане вокальной работы он может в KERRY KING, чего не делает в DEATH ANGEL:

«Я не знаю, есть ли что-то такое, чего я не могу делать с DEATH ANGEL, потому что в DEATH ANGEL в некотором смысле у меня вроде как есть карт-бланш на то, что я хочу делать. Но я думаю, что в данном случае открылся другой характер в моём голосе. И он гораздо более агрессивный — пожалуй, это самые агрессивные вокальные партии, которые я когда-либо исполнял. Из DEATH ANGEL ближе всего к нам песня под названием "Divine Defector". Она ближе всего к тому уровню интенсивности, который у нас есть. Но в самом альбоме этого даже больше. Если уж на то пошло, у меня есть возможность выплеснуть всё разочарование на протяжении всего сета. [Смеётся]. И, как я уже сказал, эта манера пения придает больше разнообразия моему голосу».

На вопрос о том, есть ли какая-то новая музыка в работе, он ответил:

«Да. У Kerry уже много всего сочинено для следующей пластинки. У него трудолюбие, которым я восхищаюсь и уважаю. И я очень хочу начать работать над новым материалом. Я знаю, что и он тоже. Мы проводим этот гастрольный цикл, и он уже собирает материал воедино. Я думаю, что когда этот гастрольный цикл закончится, он снова начнёт делать демо-записи».




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24 дек 2024
Corpsegrinder04
Ничего удивительного. Учитывая тот факт, что Слеер за прошедшие 15 лет записали всего лишь один альбом, у Кинга материала на пару-тройку сольников уж точно накоплено.
24 дек 2024
H
HELLECTOR
Марк Осегуда - это лучшее, что произошло в Музыке (не Карьере!) Керри Кинга.

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