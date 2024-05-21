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PHIL DEMMEL заверил, что KERRY KING «не му*ак, а хороший парень»



В недавнем эпизоде подкаста "Talk Louder" Phil Demmel (ex-MACHINE HEAD, ex-VIO-LENCE) рассказал о своих новых рабочих отношениях с Kerry King'ом в недавно представленном сольном проекте гитариста SLAYER:



«Если я что-то и знаю о Kerry, так это то, что он точно уверен в том что чувствует, и точно знает что ему нужно. У него, конечно, есть свои особенности, но точно нет никаких шатаний вокруг да около.



Kerry получил от публики такое клеймо грёбаного засранца или полного утырка. А это вовсе не так! Он хороший парень. И он способен сопереживать. Он очень заботлив. Kerry вовсе не из той категории закостенелых му*аков и так далее... В нём просто нет фильтра, через который он лицемерит. Kerry сразу говорит: "Нет, мне это не нравится", или "Нет, я не могу этого сделать". С ним всё просто и понятно, чувак. И я бы хотел, чтобы публика принимала и ценила это качество в других людях. Он не специально ведёт себя, как грёбаный... ну, может быть, его поведение можно считать му*ачеством, но это не его намерение. Он просто, типа: "Я не буду валять дурака. Я не собираюсь тебя обманывать и скажу как есть"».







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