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*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 21
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 19
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*

Kerry King

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|||| сегодня

PHIL DEMMEL заверил, что KERRY KING «не му*ак, а хороший парень»



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В недавнем эпизоде подкаста "Talk Louder" Phil Demmel (ex-MACHINE HEAD, ex-VIO-LENCE) рассказал о своих новых рабочих отношениях с Kerry King'ом в недавно представленном сольном проекте гитариста SLAYER:

«Если я что-то и знаю о Kerry, так это то, что он точно уверен в том что чувствует, и точно знает что ему нужно. У него, конечно, есть свои особенности, но точно нет никаких шатаний вокруг да около.

Kerry получил от публики такое клеймо грёбаного засранца или полного утырка. А это вовсе не так! Он хороший парень. И он способен сопереживать. Он очень заботлив. Kerry вовсе не из той категории закостенелых му*аков и так далее... В нём просто нет фильтра, через который он лицемерит. Kerry сразу говорит: "Нет, мне это не нравится", или "Нет, я не могу этого сделать". С ним всё просто и понятно, чувак. И я бы хотел, чтобы публика принимала и ценила это качество в других людях. Он не специально ведёт себя, как грёбаный... ну, может быть, его поведение можно считать му*ачеством, но это не его намерение. Он просто, типа: "Я не буду валять дурака. Я не собираюсь тебя обманывать и скажу как есть"».




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21 май 2024
Вашингтон Ирвинг
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PHIL DEMMEL «KERRY KING не г*й!»
Like!1
21 май 2024
olly71
Вашингтон Ирвинг, после того как социологи опросили 1000 человек и попросили поставить в слове х.й недостающую букву то выяснилось что самые культурные люди в стране это панки.
21 май 2024
gravitgroove
У Деммела на этой картинке лицо такое, будто его давеча срезали, отварили и пришили обратно.
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просмотров: 402

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