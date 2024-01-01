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Зачем KERRY KING стали играть IRON MAIDEN



KERRY KING в недавнем интервью спросили, с чего он вдруг начал играть песню IRON MAIDEN:



«В Австралии мы сыграли ее впервые... И это круто, потому что даже несмотря на то, что моя [дебютная сольная] пластинка [«From Hell I Rise»] вышла шесть-семь месяцев назад, все еще есть куча людей, которые не знают о ней. Многие даже не знают, что у меня есть альбом. Поэтому, составляя сет-лист, я подумал: «Будет куча людей, которые никогда не слышали „Crucifixation“ [песня с „From Hell I Rise“], так почему бы нам не предложить им что-то знакомое?». Вот так мы и решили сыграть «Killers». И когда мы отправимся в хэдлайн-тур [тур] по США в январе, мы тоже будем играть «Killers»!»







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