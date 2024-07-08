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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 111
*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 48
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 30
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Kerry King

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8 июл 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

4 июл 2024 : 		 KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока ничего не сделал»

26 июн 2024 : 		 KERRY KING: «Религия — это ложь!»

21 июн 2024 : 		 Видео полного выступления KERRY KING

20 июн 2024 : 		 KERRY KING о первом альбоме

17 июн 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

11 июн 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

10 июн 2024 : 		 KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится»

6 июн 2024 : 		 KERRY KING отметил 60-летие на сцене

5 июн 2024 : 		 KERRY KING: «Религия — это фарс!»

2 июн 2024 : 		 KERRY KING: «С Gary мы по-прежнему близки»

29 май 2024 : 		 KERRY KING хочет исполнять каверы MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN и METALLICA на своих концертах

28 май 2024 : 		 KERRY KING: «Люблю я огняшку!»

27 май 2024 : 		 KERRY KING: «Херни я не несу!»

23 май 2024 : 		 KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола»

22 май 2024 : 		 KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул»

21 май 2024 : 		 PHIL DEMMEL заверил, что KERRY KING «не му*ак, а хороший парень»

19 май 2024 : 		 KERRY KING о том, почему он не стал работать с вокалистом PANTERA

17 май 2024 : 		 Новое видео KERRY KING

15 май 2024 : 		 KERRY KING: «Схуднул малёха!»

14 май 2024 : 		 KERRY KING: «Сейчас я могу двигаться вперёд и показать всем, на что мы способны»

13 май 2024 : 		 KERRY KING готов к работе над новым материалом

10 май 2024 : 		 SCOTT IAN: «Зря я поверил KERRY KING насчет SLAYER»

9 май 2024 : 		 KERRY KING: «Если 95 процентов фанатов SLAYER будут довольны тем, что я делаю, значит, день прожит не зря»

8 май 2024 : 		 Первый концерт KERRY KING

7 май 2024 : 		 KERRY KING: «Реюнион SLAYER не повлечет за собой запись альбомов»
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|||| 8 июл 2024

Видео с выступления KERRY KING



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Видео с выступления KERRY KING, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest, доступно для просмотра ниже:

01. Where I Reign
02. Trophies Of The Tyrant
03. Toxic
04. Two Fists
05. Residue
06. Idle Hands
07. Disciple (SLAYER song)
08. Shrapnel
09. Raining Blood (SLAYER song)
10. Black Magic (SLAYER song)
11. From Hell I Rise




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8 июл 2024
R
Rutger
Зачем на сцене целых четыре женских туалета?
Like!1
8 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
Rutger, да это все фемки ебаные
Like!1

просмотров: 604

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