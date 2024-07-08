8 июл 2024



Видео с выступления KERRY KING



Видео с выступления KERRY KING, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest, доступно для просмотра ниже:



01. Where I Reign

02. Trophies Of The Tyrant

03. Toxic

04. Two Fists

05. Residue

06. Idle Hands

07. Disciple (SLAYER song)

08. Shrapnel

09. Raining Blood (SLAYER song)

10. Black Magic (SLAYER song)

11. From Hell I Rise







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