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KERRY KING с радостью играет где угодно



Kerry King в недавнем интервью с Ryan Waste из MUNICIPAL WASTE обсудил будущие гастроли по США, в рамках которых ALIEN WEAPONRY, MUNICIPAL WASTE и коллектив King'a в общей сложности отыграют 28 концертов в январе и феврале:



«Мы с радостью принимаем возможность гастролировать где угодно. Так, нам посчастливилось принять участие в летнем туре MASTODON/LAMB OF GOD в 2024. Это было очень круто, потому что эти чуваки - SLAYER сыграли большую роль в ранней истории обеих групп, так что то, что они ответили взаимностью и дали мне шанс, я посчитал очень крутым и очень приятным. В общем, это было круто. А теперь мы возвращаемся и выступаем в Штатах уже хедлайнерами».



Упомянув о том, что последние три года он живет на Манхэттене, а трое его коллег по сольной группе — гитарист Phil Demmel, барабанщик Paul Bostaph и вокалист Mark Osegueda — живут в районе залива Сан-Франциско, King добавил:



«Мы еще не играли в Нью-Йорке. Это мой новый родной город, так что это странно. Мы еще не играли в районе залива. Так что в некоторых местах мы будем выступать впервые, и это будет здорово для таких местных жителей, как Phil, Paul и Mark из района залива и для меня из Нью-Йорка. А потом во всех местах, которые я называл своим домом — в Лос-Анджелесе, мы играем в Лос-Анджелесе, а заканчиваем в Лас-Вегасе. Так что я увижусь со многими друзьями во время этих концертов, и все в приятном предвкушении».



Что касается того, какие песни King может добавить в сет своей группы во время предстоящего турне, Kerry сказал:



«Я все еще работаю над сет-листом и длиной концерта, потому что не хочу, чтобы люди перегорели от того, что перед нами выступают два достаточно мощных коллектива. Я не хочу оставаться на сцене слишком долго, потому что, когда ты играешь трэш, я считаю, что есть предел тому, как долго должен длиться такой концерт».







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