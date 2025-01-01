KERRY KING с радостью играет где угодно

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США
22 июл 2024 :
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MARK MORTON уважает KERRY KING
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PAUL BOSTAPH о работе с KERRY KING
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KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS
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Видео с выступления KERRY KING
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KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится»
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KERRY KING отметил 60-летие на сцене
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KERRY KING: «Религия — это фарс!»
2 июн 2024 :
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KERRY KING: «С Gary мы по-прежнему близки»
29 май 2024 :
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KERRY KING хочет исполнять каверы MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN и METALLICA на своих концертах
28 май 2024 :
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KERRY KING: «Люблю я огняшку!»
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KERRY KING: «Херни я не несу!»
23 май 2024 :
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KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола»
22 май 2024 :
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KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул»
21 май 2024 :
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PHIL DEMMEL заверил, что KERRY KING «не му*ак, а хороший парень»
19 май 2024 :
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KERRY KING о том, почему он не стал работать с вокалистом PANTERA
17 май 2024 :
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Новое видео KERRY KING
15 май 2024 :
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KERRY KING: «Схуднул малёха!»
14 май 2024 :
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KERRY KING: «Сейчас я могу двигаться вперёд и показать всем, на что мы способны»
13 май 2024 :
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KERRY KING готов к работе над новым материалом
10 май 2024 :
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SCOTT IAN: «Зря я поверил KERRY KING насчет SLAYER»
9 май 2024 :
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KERRY KING: «Если 95 процентов фанатов SLAYER будут довольны тем, что я делаю, значит, день прожит не зря»
8 май 2024 :
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Первый концерт KERRY KING
7 май 2024 :
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KERRY KING: «Реюнион SLAYER не повлечет за собой запись альбомов»
6 май 2024 :
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Гитарист KERRY KING: «Не один Джефф писал всё в SLAYER»
2 май 2024 :
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KERRY KING: «Начать оказалось труднее, чем я предполагал»
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Новое видео KERRY KING
18 мар 2024 :
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Вокалист группы KERRY KING об альбоме: «Он превзойдёт все ожидания слушателей»
14 мар 2024 :
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PHIL DEMMEL о возвращении SLAYER
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MARK OSEGUEDA о том, как оказался в группе KERRY KING
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KIRK HAMMETT похвалил соло PHIL'a DEMMEL'a в сольном проекте KERRY KING'a
11 фев 2024 :
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PHIL DEMMEL: «О сотрудничестве с KERRY KING я молчал больше четырех лет»
7 фев 2024 :
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Официальное фото нового состава KERRY KING
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6 фев 2024 :
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Первое фото новой группы KERRY KING
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KERRY KING: «Разногласия привели к развалу SLAYER»
5 фев 2024 :
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MARK OSEGUEDA о работе в KERRY KING
5 фев 2024 :
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Новая песня KERRY KING
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KERRY KING с радостью играет где угодно
Kerry King в недавнем интервью с Ryan Waste из MUNICIPAL WASTE обсудил будущие гастроли по США, в рамках которых ALIEN WEAPONRY, MUNICIPAL WASTE и коллектив King'a в общей сложности отыграют 28 концертов в январе и феврале:
«Мы с радостью принимаем возможность гастролировать где угодно. Так, нам посчастливилось принять участие в летнем туре MASTODON/LAMB OF GOD в 2024. Это было очень круто, потому что эти чуваки - SLAYER сыграли большую роль в ранней истории обеих групп, так что то, что они ответили взаимностью и дали мне шанс, я посчитал очень крутым и очень приятным. В общем, это было круто. А теперь мы возвращаемся и выступаем в Штатах уже хедлайнерами».
Упомянув о том, что последние три года он живет на Манхэттене, а трое его коллег по сольной группе — гитарист Phil Demmel, барабанщик Paul Bostaph и вокалист Mark Osegueda — живут в районе залива Сан-Франциско, King добавил:
«Мы еще не играли в Нью-Йорке. Это мой новый родной город, так что это странно. Мы еще не играли в районе залива. Так что в некоторых местах мы будем выступать впервые, и это будет здорово для таких местных жителей, как Phil, Paul и Mark из района залива и для меня из Нью-Йорка. А потом во всех местах, которые я называл своим домом — в Лос-Анджелесе, мы играем в Лос-Анджелесе, а заканчиваем в Лас-Вегасе. Так что я увижусь со многими друзьями во время этих концертов, и все в приятном предвкушении».
Что касается того, какие песни King может добавить в сет своей группы во время предстоящего турне, Kerry сказал:
«Я все еще работаю над сет-листом и длиной концерта, потому что не хочу, чтобы люди перегорели от того, что перед нами выступают два достаточно мощных коллектива. Я не хочу оставаться на сцене слишком долго, потому что, когда ты играешь трэш, я считаю, что есть предел тому, как долго должен длиться такой концерт».
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