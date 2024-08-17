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Kerry King

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KERRY KING: «Люди — это тараканы!»



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KERRY KING в недавнем интервью ответил на вопрос, что послужило вдохновением для создания "Everything I Hate About You":

«Люди — это земные тараканы. Мы уничтожаем все, к чему прикасаемся.

"Everything I Hate About You" — меня много раз спрашивали, о ком она, но на самом деле она ни о ком конкретно. Я имею в виду, что она, по сути, о каждом дне недели. Сегодня я ненавижу кого-то не так, как вчера. Вот так она и появилась».




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17 авг 2024
IJzerklompje
Надо же, а я думал, что Тараканы! - это панки

просмотров: 87

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