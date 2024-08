сегодня



KERRY KING: «Люди — это тараканы!»



KERRY KING в недавнем интервью ответил на вопрос, что послужило вдохновением для создания "Everything I Hate About You":



«Люди — это земные тараканы. Мы уничтожаем все, к чему прикасаемся.



"Everything I Hate About You" — меня много раз спрашивали, о ком она, но на самом деле она ни о ком конкретно. Я имею в виду, что она, по сути, о каждом дне недели. Сегодня я ненавижу кого-то не так, как вчера. Вот так она и появилась».







