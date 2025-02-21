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KERRY KING хочет альбом в 2026



KERRY KING в интервью KOMP 92.3 рассказал о планах относительно второго альбома:



«У нас с Paul [Bostaph'ом, барабанщиком] уже есть 10–12 демо-песен. Мне осталось только заставить себя и написать для них тексты.



Все мы не молоды. Мы хотим продолжать. Мы хотим, чтобы машина работала. Мы не хотим пятилетних перерывов.



Как только закончится цикл нашего первого аьбома, а это, похоже, будет — не знаю, может быть, в сентябре, — мы хотим начать репетиции или сразу же отправиться в студию и воспользоваться импульсом тура, чтобы устроить ещё один двухнедельный цикл записи. Затем мы передадим материал звукозаписывающей компании, и когда всё будет готово, начнём цикл нашего второго альбома. Вы увидите нас снова».



На вопрос, могут ли поклонники ожидать вторую сольную пластинку Kerry King'а в начале 2026 года, он ответил:



«Это вполне реальная цель, и я хочу её достичь».







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