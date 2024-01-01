|
|
|
|
все новости группы
|
США
11 июн 2024 :
|
Видео с выступления KERRY KING
10 июн 2024 :
|
KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится»
6 июн 2024 :
|
KERRY KING отметил 60-летие на сцене
5 июн 2024 :
|
KERRY KING: «Религия — это фарс!»
2 июн 2024 :
|
KERRY KING: «С Gary мы по-прежнему близки»
29 май 2024 :
|
KERRY KING хочет исполнять каверы MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN и METALLICA на своих концертах
28 май 2024 :
|
KERRY KING: «Люблю я огняшку!»
27 май 2024 :
|
KERRY KING: «Херни я не несу!»
23 май 2024 :
|
KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола»
22 май 2024 :
|
KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул»
21 май 2024 :
|
PHIL DEMMEL заверил, что KERRY KING «не му*ак, а хороший парень»
19 май 2024 :
|
KERRY KING о том, почему он не стал работать с вокалистом PANTERA
17 май 2024 :
|
Новое видео KERRY KING
15 май 2024 :
|
KERRY KING: «Схуднул малёха!»
14 май 2024 :
|
KERRY KING: «Сейчас я могу двигаться вперёд и показать всем, на что мы способны»
13 май 2024 :
|
KERRY KING готов к работе над новым материалом
10 май 2024 :
|
SCOTT IAN: «Зря я поверил KERRY KING насчет SLAYER»
9 май 2024 :
|
KERRY KING: «Если 95 процентов фанатов SLAYER будут довольны тем, что я делаю, значит, день прожит не зря»
8 май 2024 :
|
Первый концерт KERRY KING
7 май 2024 :
|
KERRY KING: «Реюнион SLAYER не повлечет за собой запись альбомов»
6 май 2024 :
|
Гитарист KERRY KING: «Не один Джефф писал всё в SLAYER»
2 май 2024 :
|
KERRY KING: «Начать оказалось труднее, чем я предполагал»
12 апр 2024 :
|
Новое видео KERRY KING
18 мар 2024 :
|
Вокалист группы KERRY KING об альбоме: «Он превзойдёт все ожидания слушателей»
14 мар 2024 :
|
PHIL DEMMEL о возвращении SLAYER
13 мар 2024 :
|
MARK OSEGUEDA о том, как оказался в группе KERRY KING
|
|
|
сегодня
Видео с выступления KERRY KING
Видео с выступления KERRY KING, состоявшегося 8 июня в рамках польского Mystic Festival, доступно для просмотра ниже:
01. Where I Reign
02. Toxic
03. Trophies Of The Tyrant
04. Two Fists
05. Idle Hands
06. Residue
07. Disciple (SLAYER song)
08. Crucifixation
09. Shrapnel
10. Raining Blood (SLAYER song)
11. Black Magic (SLAYER song)
12. From Hell I Rise
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет