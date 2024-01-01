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Видео с выступления KERRY KING



Видео с выступления KERRY KING, состоявшегося 8 июня в рамках польского Mystic Festival, доступно для просмотра ниже:



01. Where I Reign

02. Toxic

03. Trophies Of The Tyrant

04. Two Fists

05. Idle Hands

06. Residue

07. Disciple (SLAYER song)

08. Crucifixation

09. Shrapnel

10. Raining Blood (SLAYER song)

11. Black Magic (SLAYER song)

12. From Hell I Rise







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