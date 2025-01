сегодня



KERRY KING открыл американский тур



KERRY KING открыл свой первый сольный американский тур выступлением, которое состоялось 15 января в Regency Ballroom, San Francisco, CA. В ходе концерта он сыграл несколько песен SLAYER и две кавер-версии IRON MAIDEN, включая дебютное исполнение "Purgatory":



"Where I Reign"

"Rage"

"Trophies of the Tyrant"

"Residue"

"Two Fists"

"Idle Hands"

"Repentless" (Slayer song)

"Toxic"

"Tension"

"Everything I Hate About You"

"Disciple" (Slayer song)

"Purgatory" (Iron Maiden cover)

"Killers" (Iron Maiden cover)

"At Dawn They Sleep" (Slayer song)

"Crucifixation"

"Shrapnel"

"Raining Blood" (Slayer song)

"Black Magic" (Slayer song)

"From Hell I Rise"







