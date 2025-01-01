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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 113
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 56
*EXODUS меняют нового на старого 52
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 35
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Kerry King

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17 янв 2025 : 		 KERRY KING открыл американский тур

15 янв 2025 : 		 KERRY KING записал тему для DAMIAN PRIEST

13 янв 2025 : 		 KERRY KING с радостью играет где угодно

12 янв 2025 : 		 KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, BLACK SABBATH, AC/DC и METALLICA

11 янв 2025 : 		 KERRY KING: «DAVE MUSTAINE обязательно что-то ляпнет»

5 янв 2025 : 		 KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов

24 дек 2024 : 		 MARK OSEGUEDA о работе с KERRY KING

23 дек 2024 : 		 KERRY KING: «Такого б...а как в мИтоле нет нигде!»

20 дек 2024 : 		 KERRY KING выбрал лучший альбом BLACK SABBATH

18 дек 2024 : 		 Зачем KERRY KING стали играть IRON MAIDEN

10 дек 2024 : 		 KERRY KING опять сыграл IRON MAIDEN

9 дек 2024 : 		 KERRY KING о выступлениях сольно

5 дек 2024 : 		 KERRY KING почтил память Пола Ди'Анно и высказался о позднем IRON MAIDEN

8 ноя 2024 : 		 KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу»

15 окт 2024 : 		 KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля

2 окт 2024 : 		 Новое видео KERRY KING

17 сен 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

4 сен 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

2 сен 2024 : 		 KERRY KING не против новых концертов SLAYER

22 авг 2024 : 		 MARK OSEGUEDA о работе в KERRY KING

17 авг 2024 : 		 KERRY KING: «Люди — это тараканы!»

15 авг 2024 : 		 KERRY KING готов выпустить демки со своим вокалом

14 авг 2024 : 		 Гитарист KERRY KING не за ИИ

12 авг 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

6 авг 2024 : 		 KERRY KING: «PHILIP ANSELMO — не мой перец»

31 июл 2024 : 		 MARK OSEGUEDA: «Называть KERRY KING супергруппой неправильно»
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KERRY KING открыл американский тур



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KERRY KING открыл свой первый сольный американский тур выступлением, которое состоялось 15 января в Regency Ballroom, San Francisco, CA. В ходе концерта он сыграл несколько песен SLAYER и две кавер-версии IRON MAIDEN, включая дебютное исполнение "Purgatory":

"Where I Reign"
"Rage"
"Trophies of the Tyrant"
"Residue"
"Two Fists"
"Idle Hands"
"Repentless" (Slayer song)
"Toxic"
"Tension"
"Everything I Hate About You"
"Disciple" (Slayer song)
"Purgatory" (Iron Maiden cover)
"Killers" (Iron Maiden cover)
"At Dawn They Sleep" (Slayer song)
"Crucifixation"
"Shrapnel"
"Raining Blood" (Slayer song)
"Black Magic" (Slayer song)
"From Hell I Rise"

KERRY KING Launches North American Tour In San Fransisco With Solo Tracks, SLAYER Songs, And IRON MAIDEN Classics; 4K Video Streaming




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