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Гитарист KERRY KING не за ИИ



В недавней беседе у гитариста KERRY KING спросили, что он думает об использовании ИИ, на что он ответил:



«Да, это сложный вопрос. В музыкальном плане я не вижу, чтобы я использовал его в музыке, и я считаю, что музыка должна быть естественным, подлинным рождением чего-то. То есть, да, у вас могут быть внешние влияния, но все они - часть вас и часть, проходящая через вас, а не что-то вроде: "О, я просто собираюсь нажать на кнопку и добавить вот это. Мне нужно бла-бла-бла". Что касается искусства, то тут для меня все сложно. Я полагаю, что все искусственное, что вы создаете, - это своего рода обман. Я не против этого, потому что это происходит постоянно. Я к тому, что группы постоянно сдирают у других групп, и люди используют другие элементы, но для меня это выглядит как легкий путь. Так что я не думаю, что мне понравится это использовать»







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