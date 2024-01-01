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*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*MASTODON выпускают кофе 28
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
*BURTON C. BELL представил новое видео 21
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 19
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Kerry King

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14 авг 2024 : 		 Гитарист KERRY KING не за ИИ

12 авг 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

6 авг 2024 : 		 KERRY KING: «PHILIP ANSELMO — не мой перец»

31 июл 2024 : 		 MARK OSEGUEDA: «Называть KERRY KING супергруппой неправильно»

26 июл 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

23 июл 2024 : 		 KERRY KING прогрел LAMB OF GOD и MASTODON

22 июл 2024 : 		 MARK MORTON уважает KERRY KING

21 июл 2024 : 		 PAUL BOSTAPH о работе с KERRY KING

14 июл 2024 : 		 KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS

11 июл 2024 : 		 PHIL DEMMEL: «KERRY KING просто неправильно понят!»

8 июл 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

4 июл 2024 : 		 KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока ничего не сделал»

26 июн 2024 : 		 KERRY KING: «Религия — это ложь!»

21 июн 2024 : 		 Видео полного выступления KERRY KING

20 июн 2024 : 		 KERRY KING о первом альбоме

17 июн 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

11 июн 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

10 июн 2024 : 		 KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится»

6 июн 2024 : 		 KERRY KING отметил 60-летие на сцене

5 июн 2024 : 		 KERRY KING: «Религия — это фарс!»

2 июн 2024 : 		 KERRY KING: «С Gary мы по-прежнему близки»

29 май 2024 : 		 KERRY KING хочет исполнять каверы MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN и METALLICA на своих концертах

28 май 2024 : 		 KERRY KING: «Люблю я огняшку!»

27 май 2024 : 		 KERRY KING: «Херни я не несу!»

23 май 2024 : 		 KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола»

22 май 2024 : 		 KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул»
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Гитарист KERRY KING не за ИИ



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В недавней беседе у гитариста KERRY KING спросили, что он думает об использовании ИИ, на что он ответил:

«Да, это сложный вопрос. В музыкальном плане я не вижу, чтобы я использовал его в музыке, и я считаю, что музыка должна быть естественным, подлинным рождением чего-то. То есть, да, у вас могут быть внешние влияния, но все они - часть вас и часть, проходящая через вас, а не что-то вроде: "О, я просто собираюсь нажать на кнопку и добавить вот это. Мне нужно бла-бла-бла". Что касается искусства, то тут для меня все сложно. Я полагаю, что все искусственное, что вы создаете, - это своего рода обман. Я не против этого, потому что это происходит постоянно. Я к тому, что группы постоянно сдирают у других групп, и люди используют другие элементы, но для меня это выглядит как легкий путь. Так что я не думаю, что мне понравится это использовать»




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