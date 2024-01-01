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*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
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Kerry King

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|||| 19 май 2024

KERRY KING о том, почему он не стал работать с вокалистом PANTERA



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В рамках беседы в "Trunk Nation With Eddie Trunk" гитарист SLAYER Kerry King рассказал о слухах, которые некоторое время циркулировали о том, что Philip Anselmo из PANTERA будет петь на дебютном альбоме сольного проекта Кинга. На вопрос о том, как далеко зашли эти разговоры с Philip'ом, Kerryответил:

«Ничего конкретного не было. И всё, что вы видели в сети, — это просто слухи, потому что дальше разговоров со мной и Phil'ом дело не зашло.

Я знаю Phil'a многие годы — я знал его ещё до выхода альбома [PANTERA] "Cowboy From Hell". Он был моим другом на протяжении всех этих лет. И все люди из бизнеса хотели, чтобы я пошёл этим путём — мой менеджер, моя звукозаписывающая компания, мой промоутер, все — потому что это принесёт пользу. Но, поговорив с Филом, я понял, что для него это слишком трэшевый проект. Я не говорю, что он не может этого сделать; я думаю, что он вряд ли хотел этим заниматься. Но мы немного поработали над ним, и, особенно когда всплыло воссоединение PANTERA, это всё перечеркнуло».




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