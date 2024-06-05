Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 36
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 23
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 17
*Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни... 15
*Новое видео NILE 13
*BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный г... 13
*RUNNING WILD работают над новым материалом 12
*Фронтмен SAXON дал совет начинающим группам 12
*TONY IOMMI о желании OZZY OSBOURNE'а в последний раз выступи... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 36
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 23
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 17
*Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни... 15
[= ||| все новости группы



*

Kerry King

*



5 июн 2024 : 		 KERRY KING: «Религия — это фарс!»

2 июн 2024 : 		 KERRY KING: «С Gary мы по-прежнему близки»

29 май 2024 : 		 KERRY KING хочет исполнять каверы MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN и METALLICA на своих концертах

28 май 2024 : 		 KERRY KING: «Люблю я огняшку!»

27 май 2024 : 		 KERRY KING: «Херни я не несу!»

23 май 2024 : 		 KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола»

22 май 2024 : 		 KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул»

21 май 2024 : 		 PHIL DEMMEL заверил, что KERRY KING «не му*ак, а хороший парень»

19 май 2024 : 		 KERRY KING о том, почему он не стал работать с вокалистом PANTERA

17 май 2024 : 		 Новое видео KERRY KING

15 май 2024 : 		 KERRY KING: «Схуднул малёха!»

14 май 2024 : 		 KERRY KING: «Сейчас я могу двигаться вперёд и показать всем, на что мы способны»

13 май 2024 : 		 KERRY KING готов к работе над новым материалом

10 май 2024 : 		 SCOTT IAN: «Зря я поверил KERRY KING насчет SLAYER»

9 май 2024 : 		 KERRY KING: «Если 95 процентов фанатов SLAYER будут довольны тем, что я делаю, значит, день прожит не зря»

8 май 2024 : 		 Первый концерт KERRY KING

7 май 2024 : 		 KERRY KING: «Реюнион SLAYER не повлечет за собой запись альбомов»

6 май 2024 : 		 Гитарист KERRY KING: «Не один Джефф писал всё в SLAYER»

2 май 2024 : 		 KERRY KING: «Начать оказалось труднее, чем я предполагал»

12 апр 2024 : 		 Новое видео KERRY KING

18 мар 2024 : 		 Вокалист группы KERRY KING об альбоме: «Он превзойдёт все ожидания слушателей»

14 мар 2024 : 		 PHIL DEMMEL о возвращении SLAYER

13 мар 2024 : 		 MARK OSEGUEDA о том, как оказался в группе KERRY KING

11 мар 2024 : 		 KIRK HAMMETT похвалил соло PHIL'a DEMMEL'a в сольном проекте KERRY KING'a

11 фев 2024 : 		 PHIL DEMMEL: «О сотрудничестве с KERRY KING я молчал больше четырех лет»

7 фев 2024 : 		 Официальное фото нового состава KERRY KING
Показать далее
| - |

|||| сегодня

KERRY KING: «Религия — это фарс!»



zoom
KERRY KING в недавнем интервью для Consequence ответил на вопрос о том, почему в его текстах так много критики в адрес религии:

«Я считаю, что это фарс. Когда я учился в школе, я не могу сказать, в каком классе, но однажды летом мои родители спросили: "Не хочешь пойти в воскресную школу?" Потому что в школе я занимался всякими внешкольными делами. И я сказал: "Да, я попробую". Я не знал, что такое церковь. И я возненавидел её не из-за этого, но вот вам забавная история. Я пошёл в воскресную школу, и где-то через неделю я пришёл к родителям и сказал: "Не думаю, что хочу больше туда ходить". Даже маленький ребёнок понимал, что это куча собачьего дерьма.

Это как политика в наши дни. То, что говорится в прессе, исчезает в течение 48 часов. Всё то, что Дональд Трамп сделал, будучи президентом, и я помню, как видел в новостях, сколько лжи он произнёс за четыре года, а через 36 часов этого как будто и не было. Так же, в сущности, обстоит дело и с религией. Можно услышать о священниках по всему миру, осуждённых за сексуальное насилие или неподобающее поведение с несовершеннолетними, а через день всё исчезает. Но я помню об этом, и именно это служит основой для моих текстов на протяжении последних, наверное, 40 лет. Так что спасибо религии за то, что не давала мне скучать».




Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 8 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 июн 2024
father
А рок-звёзд, осуждённых за убийства и за изнасилование, конечно же не было:)
Like!1
5 июн 2024
shaulum
father, в разы меньше! и их судят, а не переводят из мейнстримовой группы в группу третьего эшелона в глуши чтобы глаза не мозолили и грехи замаливали.
Like!1
5 июн 2024
ChatGPT
потому стоит отличать религию и веру друг от друга

в Америке же вообще ахтунг с количеством различных церквей верований, и многие из них насквозь коммерческие
Like!2
5 июн 2024
olly71
Религия — это НЕ фарс Религия — это бизнес и очень прибыльный бизнес.
5 июн 2024
O
Old Nothing
кери это Бунтарь и Металист он аткрывает людям Глоза. !!
  Dislike!1
5 июн 2024
Орион
Есть Ария. Тексты песен ей пишет Пушкина.

Есть Кинг. Почему тексты песен ему ещё не пишет Невзоров Глебыч?
Like!1
5 июн 2024
gravitgroove
хз, лично у меня с памятью ок, и отлично помню громкие преступления на религиозной почве, и "нашего" так называемого бога Кузю, и более ранний случай с северо-американской "Ветьвь Давидов" и их лидера Хоуэлла ака Давид Кореш.

А Кингу тогда стоит хотя бы от пентаграммы и образа бафомета отказаться, это ж не просто оккультный символ, но и признанный церковью сатаны имени говарда леви / тоши лавея. Как ни как, опиум для масс, хоть и не желающих принять этот факт, а не символ бунтарства. Рокерам, по-хорошему, и "Веселого Роджера" нельзя использовать, они ведь против пиратства, лол.
5 июн 2024
R
Rutger
Кирюшка выпустил серенький альбом трэша категории Б и теперь главная звезда на муз. небосклоне. Чуть ли не ежедневно режет правду-матку по всем вопросам бытия. Светоч!

просмотров: 350

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом