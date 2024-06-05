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KERRY KING: «Религия — это фарс!»



KERRY KING в недавнем интервью для Consequence ответил на вопрос о том, почему в его текстах так много критики в адрес религии:



«Я считаю, что это фарс. Когда я учился в школе, я не могу сказать, в каком классе, но однажды летом мои родители спросили: "Не хочешь пойти в воскресную школу?" Потому что в школе я занимался всякими внешкольными делами. И я сказал: "Да, я попробую". Я не знал, что такое церковь. И я возненавидел её не из-за этого, но вот вам забавная история. Я пошёл в воскресную школу, и где-то через неделю я пришёл к родителям и сказал: "Не думаю, что хочу больше туда ходить". Даже маленький ребёнок понимал, что это куча собачьего дерьма.



Это как политика в наши дни. То, что говорится в прессе, исчезает в течение 48 часов. Всё то, что Дональд Трамп сделал, будучи президентом, и я помню, как видел в новостях, сколько лжи он произнёс за четыре года, а через 36 часов этого как будто и не было. Так же, в сущности, обстоит дело и с религией. Можно услышать о священниках по всему миру, осуждённых за сексуальное насилие или неподобающее поведение с несовершеннолетними, а через день всё исчезает. Но я помню об этом, и именно это служит основой для моих текстов на протяжении последних, наверное, 40 лет. Так что спасибо религии за то, что не давала мне скучать».







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