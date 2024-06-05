|
|
|
все новости группы
|
США
5 июн 2024 :
|
KERRY KING: «Религия — это фарс!»
2 июн 2024 :
|
KERRY KING: «С Gary мы по-прежнему близки»
29 май 2024 :
|
KERRY KING хочет исполнять каверы MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN и METALLICA на своих концертах
28 май 2024 :
|
KERRY KING: «Люблю я огняшку!»
27 май 2024 :
|
KERRY KING: «Херни я не несу!»
23 май 2024 :
|
KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола»
22 май 2024 :
|
KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул»
21 май 2024 :
|
PHIL DEMMEL заверил, что KERRY KING «не му*ак, а хороший парень»
19 май 2024 :
|
KERRY KING о том, почему он не стал работать с вокалистом PANTERA
17 май 2024 :
|
Новое видео KERRY KING
15 май 2024 :
|
KERRY KING: «Схуднул малёха!»
14 май 2024 :
|
KERRY KING: «Сейчас я могу двигаться вперёд и показать всем, на что мы способны»
13 май 2024 :
|
KERRY KING готов к работе над новым материалом
10 май 2024 :
|
SCOTT IAN: «Зря я поверил KERRY KING насчет SLAYER»
9 май 2024 :
|
KERRY KING: «Если 95 процентов фанатов SLAYER будут довольны тем, что я делаю, значит, день прожит не зря»
8 май 2024 :
|
Первый концерт KERRY KING
7 май 2024 :
|
KERRY KING: «Реюнион SLAYER не повлечет за собой запись альбомов»
6 май 2024 :
|
Гитарист KERRY KING: «Не один Джефф писал всё в SLAYER»
2 май 2024 :
|
KERRY KING: «Начать оказалось труднее, чем я предполагал»
12 апр 2024 :
|
Новое видео KERRY KING
18 мар 2024 :
|
Вокалист группы KERRY KING об альбоме: «Он превзойдёт все ожидания слушателей»
14 мар 2024 :
|
PHIL DEMMEL о возвращении SLAYER
13 мар 2024 :
|
MARK OSEGUEDA о том, как оказался в группе KERRY KING
11 мар 2024 :
|
KIRK HAMMETT похвалил соло PHIL'a DEMMEL'a в сольном проекте KERRY KING'a
11 фев 2024 :
|
PHIL DEMMEL: «О сотрудничестве с KERRY KING я молчал больше четырех лет»
7 фев 2024 :
|
Официальное фото нового состава KERRY KING
|
|
|
сегодня
KERRY KING: «Религия — это фарс!»
KERRY KING в недавнем интервью для Consequence ответил на вопрос о том, почему в его текстах так много критики в адрес религии:
«Я считаю, что это фарс. Когда я учился в школе, я не могу сказать, в каком классе, но однажды летом мои родители спросили: "Не хочешь пойти в воскресную школу?" Потому что в школе я занимался всякими внешкольными делами. И я сказал: "Да, я попробую". Я не знал, что такое церковь. И я возненавидел её не из-за этого, но вот вам забавная история. Я пошёл в воскресную школу, и где-то через неделю я пришёл к родителям и сказал: "Не думаю, что хочу больше туда ходить". Даже маленький ребёнок понимал, что это куча собачьего дерьма.
Это как политика в наши дни. То, что говорится в прессе, исчезает в течение 48 часов. Всё то, что Дональд Трамп сделал, будучи президентом, и я помню, как видел в новостях, сколько лжи он произнёс за четыре года, а через 36 часов этого как будто и не было. Так же, в сущности, обстоит дело и с религией. Можно услышать о священниках по всему миру, осуждённых за сексуальное насилие или неподобающее поведение с несовершеннолетними, а через день всё исчезает. Но я помню об этом, и именно это служит основой для моих текстов на протяжении последних, наверное, 40 лет. Так что спасибо религии за то, что не давала мне скучать».
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
в Америке же вообще ахтунг с количеством различных церквей верований, и многие из них насквозь коммерческие
Есть Кинг. Почему тексты песен ему ещё не пишет Невзоров Глебыч?
А Кингу тогда стоит хотя бы от пентаграммы и образа бафомета отказаться, это ж не просто оккультный символ, но и признанный церковью сатаны имени говарда леви / тоши лавея. Как ни как, опиум для масс, хоть и не желающих принять этот факт, а не символ бунтарства. Рокерам, по-хорошему, и "Веселого Роджера" нельзя использовать, они ведь против пиратства, лол.