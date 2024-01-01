14 мар 2024



PHIL DEMMEL о возвращении SLAYER



На вопрос о том, не странно ли для SLAYER объявлять о возвращении группы так скоро после того, как сольный проект KING'a стал достоянием общественности, PHIL DEMMEL ответил:



«Да, да, да... Да, это застало меня врасплох. Я ничего об этом не знал. Объявить о концерте SLAYER еще до того, как мы отыграли хотя бы одно шоу [с группой KERRY KING], было для меня очень странно.



SLAYER — это не мое дело — "почему" и "когда", это не мое дело. У меня были вопросы, когда я впервые услышал [о возвращении SLAYER], и на них получены ответы. И я на сто процентов спокоен и хорошо отношусь ко всему, что происходит».







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