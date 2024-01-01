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*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 24
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 18
*BURTON C. BELL представил первое видео 18
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Kerry King

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|||| 14 мар 2024

PHIL DEMMEL о возвращении SLAYER



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На вопрос о том, не странно ли для SLAYER объявлять о возвращении группы так скоро после того, как сольный проект KING'a стал достоянием общественности, PHIL DEMMEL ответил:

«Да, да, да... Да, это застало меня врасплох. Я ничего об этом не знал. Объявить о концерте SLAYER еще до того, как мы отыграли хотя бы одно шоу [с группой KERRY KING], было для меня очень странно.

SLAYER — это не мое дело — "почему" и "когда", это не мое дело. У меня были вопросы, когда я впервые услышал [о возвращении SLAYER], и на них получены ответы. И я на сто процентов спокоен и хорошо отношусь ко всему, что происходит».




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