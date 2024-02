сегодня



Официальное фото нового состава KERRY KING



Группа KERRY KING опубликовала первое официальное фото своего состава. Дебютная пластинка, получившая название "From Hell I Rise", будет выпущена 17 мая на Reigning Phoenix Music:



01. Diablo

02. Where I Reign

03. Residue

04. Idle Hands

05. Trophies Of The Tyrant

06. Crucifixation

07. Tension

08. Everything I Hate About You

09. Toxic

10. Two Fists

11. Rage

12. Shrapnel

13. From Hell I Rise











